Danube Dragons ziehen nach 35:17-Derbysieg gegen Vienna Vikings in Austrian Bowl XLI ein

Danube Dragons erreichen Austrian Bowl XLI – 35:17-Sieg im Derby gegen Vienna Vikings

Die Danube Dragons stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale der Austrian Football League (AFL). Das Team setzte sich am Samstag im Wiener Derby in Wien-Donaufeld gegen die Vienna Vikings mit 35:17 durch und zieht damit in die Austrian Bowl XLI ein.

Kuhlenkamo überragt mit vier Touchdowns

Überragender Akteur auf Seiten der Danube Dragons war Quarterback Walter Kuhlenkamo. Der deutsch-amerikanische Doppelstaatsbürger war für vier Touchdowns verantwortlich: Zweimal warf er erfolgreich in die Endzone, zweimal lief er selbst hinein.

Die Vienna Vikings gingen ersatzgeschwächt in die Partie. Quarterback Michael Szabo verletzte sich im Spielverlauf, woraufhin Tightend Rudolf Lee Frey als Spielmacher einspringen musste. Frey erzielte zwei Touchdowns für sein Team.

Finale in zwei Wochen in der Südstadt

Die Danube Dragons treffen in der Austrian Bowl XLI in zwei Wochen in der Südstadt auf den Sieger des zweiten Semifinals. Dieses wird am Sonntag um 16.00 Uhr zwischen den Prague Black Panthers und den Graz Giants ausgetragen und live in ORF Sport + übertragen.