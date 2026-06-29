Deutschland im WM-Achtelfinale gegen Paraguay – erstmals seit zwölf Jahren wieder K.o.-Spiel

Deutschland trifft im WM-Achtelfinale auf Paraguay

Erstmals seit zwölf Jahren bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Am Montag, 29. Juni 2026, trifft Deutschland in Foxborough bei Boston um 22.30 Uhr auf Paraguay.

Deutschland hatte die Gruppenphase als Gruppensieger abgeschlossen, das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador jedoch mit 1:2 verloren. Zuvor hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann elf Partien in Serie gewonnen. Kapitän ist Joshua Kimmich.

Historischer Vergleich

Die Konstellation hat einen historischen Vorläufer: Bereits bei der WM 2002 traf Deutschland im Achtelfinale auf Paraguay. Damals gewann die deutsche Mannschaft in Südkorea mit 1:0 durch ein Tor in der 88. Minute.

Paraguay mit stabilisierter Defensive

Paraguay unter Teamchef Gustavo Alfaro hatte die Gruppenphase mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage beendet. Zum Auftakt unterlag das Team den USA mit 1:4, ließ danach jedoch keinen weiteren Gegentreffer zu: ein 1:0 gegen die Türkei und ein 0:0 gegen Australien folgten. Für das Achtelfinale fehlt Diego Gomez gesperrt. Innenverteidiger Omar Alderete ist am Knie verletzt, sein Einsatz ist fraglich. Kapitän ist Gustavo Gomez.

Ausblick und Übertragung

Bei einem Weiterkommen spielt Deutschland am 4. Juli in Philadelphia. Das Spiel wird ab 21.35 Uhr live in ORF1 und ORF ON übertragen.