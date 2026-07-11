DFB und Klopp einig über Eckpunkte – Entscheidung liegt nun bei Red Bull

DFB einigt sich mit Klopp auf Eckpunkte – Einigung von Red Bull abhängig

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich mit Jürgen Klopp auf wesentliche Eckpunkte eines möglichen Vertrages als Bundestrainer verständigt. Beide Seiten zeigen sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden könnten – vorausgesetzt, eine Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull gelingt.

Der DFB gab die Einigung nach einem Treffen mit Klopp in New York bekannt. Das Gespräch fand am Flughafen statt und dauerte nach Angaben des Verbandes mehr als vier Stunden. Daran nahmen Klopp, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke teil.

Vertrag mit Red Bull läuft bis 2029

Klopp ist derzeit als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig. Sein Vertrag mit dem Konzern ist bis 2029 datiert. Kommende Woche sind weitere Verhandlungen in New York geplant, bei denen es um eine mögliche Auflösung dieses Vertrages gehen soll. Als Gesprächspartner ist Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vorgesehen.

Die deutsche Nationalmannschaft war zuletzt bei der Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausgeschieden. Der Bundestrainerposten ist seither zu besetzen.