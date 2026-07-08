Djokovic nach 5:15 Stunden im Halbfinale – längstes Viertelfinale der Wimbledon-Geschichte

Wimbledon: Djokovic im Halbfinale nach längstem Viertelfinale der Turniergeschichte

Novak Djokovic hat beim Tennisturnier in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Der 39-jährige Serbe setzte sich im Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime nach 5:15 Stunden mit 7:6 (12/10), 3:6, 6:3, 6:7 (4/7) und 7:6 (10/4) durch. Laut Veranstalter war es das längste Viertelfinale der Turniergeschichte. Das Match endete wenige Minuten vor der Sperrstunde um 23.00 Uhr Ortszeit.

Für Djokovic war es der 107. Matchsieg in Wimbledon. Der siebenfache Champion steht damit in seinem achten Wimbledon-Halbfinale in Folge. Sein nächster Gegner ist Jannik Sinner, der als Nummer eins gesetzt ist.

Sinner ohne Mühe ins Halbfinale

Sinner hatte zuvor den Deutschen Jan-Lennard Struff in 2:34 Stunden mit 7:5, 7:6 (7/4) und 6:3 besiegt und sich damit ebenfalls für die Runde der letzten vier qualifiziert.

Zverev beendet vertagt gebliebenes Achtelfinale

Alexander Zverev komplettierte am Dienstag sein Achtelfinale gegen den Tschechen Jiri Lehecka, das am Vorabend bei einer 2:0-Satzführung und einem Stand von 3:3 im dritten Satz unterbrochen worden war. Zverev gewann schließlich mit 6:4, 7:5, 3:6 und 7:6 (8/6) und trifft im Viertelfinale auf den Amerikaner Taylor Fritz.

Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinale

Bei den Damen steht Coco Gauff erstmals in ihrer Karriere im Halbfinale von Wimbledon. Die 21-jährige Amerikanerin, Grand-Slam-Siegerin der US Open 2023 und der French Open 2025, bezwang ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6, 6:3 und 6:3. Im Halbfinale trifft Gauff auf die Tschechin Karolina Muchova, die sich gegen die Japanerin Naomi Osaka mit 7:6 (7/4) und 6:4 durchsetzte.