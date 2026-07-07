Dramatische Aufholjagd: Argentinien dreht 0:2 gegen Ägypten und zieht ins WM-Viertelfinale ein

FIFA WM 2026: Argentinien dreht 0:2-Rückstand gegen Ägypten und steht im Viertelfinale

Argentinien hat im Achtelfinale der FIFA WM 2026 in Atlanta einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Ägypten errungen. Die Mannschaft lag bis zur 79. Minute mit 0:2 zurück und drehte das Spiel in der Schlussphase.

Spielverlauf

Ägypten ging durch Jassir Ibrahim in der 15. Minute in Führung. Mostafa Siko erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Argentinien antwortete durch Cristian Romero in der 79. Minute, Lionel Messi traf in der 83. Minute zum 2:2. Den entscheidenden Treffer erzielte Enzo Fernandez in der 92. Minute – nach sieben Minuten Nachspielzeit.

Messi hatte in der 21. Minute einen Elfmeter verschossen, den Torhüter Mostafa Schubair parierte. Es war Messis zweiter nicht verwandelter Elfmeter in regulärer Spielzeit bei dieser Weltmeisterschaft. Sein Tor zum 2:2 war sein 21. WM-Treffer insgesamt.

Zuschauer und Schiedsrichter

Das Spiel vor 68.239 Zuschauern leitete der französische Schiedsrichter Francois Letexier. Argentinien hatte zuvor im Sechzehntelfinale Kap Verde mit 3:2 nach Verlängerung besiegt und steht nun im Viertelfinale der WM 2026.