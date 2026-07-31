Drei NÖ-Klubs bei Saisonstart der 2. Fußball-Liga dabei

2. Fußball-Liga startet in neue Saison – drei niederösterreichische Vereine am Start

Nach rund zweieinhalb Monaten Sommerpause beginnt am Freitag die neue Saison der 2. Fußball-Liga. Mit dem SKN St. Pölten, der Admira Wacker und dem SKU Amstetten sind drei niederösterreichische Vereine vertreten.

Der SKN St. Pölten hatte in der vergangenen Saison am letzten Spieltag den Aufstieg knapp verpasst und musste sich im Titelrennen der Austria aus Lustenau geschlagen geben. Trainer bleibt Cem Sekerlioglu, unter dessen Leitung das Team in der vergangenen Saison 14 Mal zu null spielte.

Einen Tag vor Saisonstart verpflichtete St. Pölten Luis Hartwig, der bereits in der Saison 2022/2023 für den Verein aufgelaufen war und dabei zwölf Tore sowie sechs Assists verzeichnete. Vizepräsident Dietmar Wieser ist Teil der Vereinsführung. St. Pölten eröffnet die neue Saison am Freitag um 20.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel in Wien gegen den Floridsdorfer AC. Die Partie wird live auf ORF Sport Plus übertragen.

Admira mit Umbruch nach Cup-Aus

Die Admira Wacker war bereits in der ersten Runde des Cups gegen den Viertligisten Leithaprodersdorf mit 0:2 ausgeschieden. Im Sommer verließen elf Spieler den Verein, darunter das bisherige Innenverteidiger-Duo Matija Horvat und Stefan Haudum sowie Lukas Malicsek. Trainer Harald Suchard bleibt im Amt. Admira empfängt am Freitag um 18.30 Uhr Rapid II zu Hause.

Amstetten mit neuem Trainer

Beim SKU Amstetten übernimmt Andreas Gahleitner das Traineramt. Patrick Enengl wechselte in Richtung Vienna. Amstetten belegte in den vergangenen beiden Saisonen jeweils Plätze im Mittelfeld der Tabelle – einen sechsten und einen siebenten Rang. Die Mannschaft startet am Freitag um 18.30 Uhr auswärts beim Aufsteiger Voitsberg in die neue Saison.

Rückkehrer und Übertragung

Nach einem Jahr Abstinenz sind Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck wieder in der 2. Liga vertreten. Das jeweilige Topspiel des Spieltags wird künftig jeden Freitag live auf ORF Sport Plus übertragen.