Drei österreichische Turner bei Weltmeisterschaft in Rotterdam am Start

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Rotterdam gehen vom 17. bis 25. Oktober drei österreichische Athletinnen und Athleten an den Start. Insgesamt nehmen 453 Turnerinnen und Turner an der 54. Auflage der Weltmeisterschaft teil. Für Österreich sind Charlize Mörz, Leni Bohle und Gino Vetter dabei.

Drei österreichische Starts in Rotterdam

Charlize Mörz ist mit 21 Jahren die erfahrenste der drei österreichischen Teilnehmer. Sie hat bereits fünf Weltmeisterschaften bestritten und war 2024 bei den Olympischen Spielen am Start. Bei der WM 2024 in Jakarta erreichte sie im Sprung ein Gerätefinale und belegte dort Platz sieben. In diesem Jahr holte Mörz beim Weltcup im kroatischen Osijek einen Podestplatz. Bei der Europameisterschaft in Zagreb kam sie auf Platz sechs. Mörz stammt aus dem Burgenland und ist die Tochter des ehemaligen Bundesliga-Spielers Michael Mörz.

Leni Bohle ist 19 Jahre alt, kommt aus Vorarlberg und ist amtierende Staatsmeisterin. Sie startet am Montag in das Wettkampfgeschehen der WM in Rotterdam. Gino Vetter, ebenfalls aus Vorarlberg, ist 20 Jahre alt und zehnfacher Staatsmeister. Beim Weltcup in Szombathely erreichte er zwei Gerätefinalteilnahmen. Aus österreichischer Sicht eröffnet Vetter die Weltmeisterschaft bereits am Samstag mit der Qualifikation. Als Sportdirektor ist Fabian Leimlehner für den österreichischen Turnsport verantwortlich.

Historische Erfolge als Bezugspunkt

Der österreichische Turnsport verweist im Zusammenhang mit internationalen Meisterschaften immer wieder auf die Erfolge von Gertrude Kolar. Sie holte 1950 bei einer Weltmeisterschaft Gold an den Schaukelringen, Silber im Sprung und Bronze im Mehrkampf. Diese Medaillen zählen bis heute zu den bedeutendsten Ergebnissen der österreichischen Turngeschichte.

Ablauf und Bedeutung einer Turn-Weltmeisterschaft

Turn-Weltmeisterschaften im Kunstturnen gliedern sich üblicherweise in eine Qualifikation, aus der sich die besten Athletinnen und Athleten für die Mehrkampf- und Gerätefinals qualifizieren. In der Qualifikation werden die Leistungen an allen Geräten gezeigt, auf deren Basis anschließend die Finalteilnehmer ermittelt werden. Ein Gerätefinale ist dabei bereits ein beachtlicher sportlicher Erfolg, da sich dafür nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen pro Gerät ergibt.

Grundsätzlich gelten Weltmeisterschaften im Turnsport auch als wichtiger Gradmesser auf dem Weg zu Olympischen Spielen. Ergebnisse bei Welt- und Europameisterschaften fließen in der Regel in die sportliche Einschätzung der Teams im Hinblick auf künftige Olympiazyklen ein. Die kommenden Olympischen Spiele finden 2028 in Los Angeles statt, was Weltmeisterschaften wie jener in Rotterdam zusätzliches Gewicht in der langfristigen Wettkampfplanung verleiht.

Im österreichischen Turnsport übernehmen Sportdirektoren wie Fabian Leimlehner üblicherweise koordinierende Aufgaben zwischen Nationalmannschaft, Vereinen und internationalen Wettkampfterminen. Für einzelne Athletinnen und Athleten bedeuten Weltmeisterschaften zudem eine Gelegenheit, sich im internationalen Vergleich mit den jeweils stärksten Nationen im Kunstturnen zu messen.