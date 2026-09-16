EC VSV vorerst gerettet – Liga-Vereine bringen sechsstelligen Betrag auf

Der EC VSV kann seine Saison in der ICE Hockey League fortsetzen. Nach einer finanziellen Krise wurde der Villacher Traditionsverein am Dienstag vorläufig gerettet. Am Freitag tritt die Mannschaft nun zum Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg an.

Rettung durch Beiträge aus der Liga

Am Dienstag wurden im Bürgermeisterbüro in Villach erste Zahlen zur finanziellen Lage des EC VSV präsentiert. Im Zuge dessen wurde bekannt, dass der Verein vorläufig gerettet werden konnte. Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) äußerte sich am Mittwoch erstmals öffentlich in sozialen Netzwerken zu der Angelegenheit.

Albel stellte dabei klar, dass für die finanzielle Notfallmaßnahme kein Steuergeld eingesetzt worden sei. Der entsprechende Betrag stamme stattdessen aus der Privatwirtschaft. Konkret hätten die Vereine der ICE Hockey League gemeinsam einen sechsstelligen Betrag aufgebracht, um dem EC VSV die Fortsetzung des Spielbetriebs zu ermöglichen.

Landessportdirektor Arno Arthofer erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Kärnten Sportkoordination den Verein weiterhin dort unterstützen werde, wo dies im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und des eigenen Auftrags möglich sei.

Finanzierung von Profivereinen im Eishockey

Der Spielbetrieb professioneller Eishockeyvereine in Ligen wie der ICE Hockey League wird üblicherweise durch ein Zusammenspiel mehrerer Finanzierungsquellen getragen. Dazu zählen neben Ticketeinnahmen und Sponsorengeldern häufig auch Zuschüsse von Ländern oder Kommunen sowie Beiträge aus der jeweiligen Liga selbst. Gerät ein Verein in wirtschaftliche Schwierigkeiten, kann dies unterschiedliche Ursachen haben, etwa steigende Kosten für Personal, Infrastruktur oder Reisetätigkeit im Ligabetrieb.

Bei finanziellen Engpässen professioneller Sportvereine sind grundsätzlich verschiedene Formen der Unterstützung denkbar. Dazu gehören kurzfristige Überbrückungshilfen einzelner Geldgeber, Solidaritätsbeiträge anderer Vereine derselben Liga oder auch strukturelle Maßnahmen zur langfristigen Absicherung des Spielbetriebs. Eine Beteiligung öffentlicher Stellen unterliegt dabei üblicherweise besonderen rechtlichen und haushaltspolitischen Rahmenbedingungen, weshalb private Geldgeber in solchen Situationen häufig eine wichtige Rolle einnehmen.

Ligen wie die ICE Hockey League haben grundsätzlich ein eigenes Interesse an der wirtschaftlichen Stabilität ihrer Mitgliedsvereine, da der Ausfall eines Teilnehmers organisatorische und sportliche Auswirkungen auf den gesamten Spielbetrieb haben kann. Solidarische Unterstützungsmaßnahmen zwischen Vereinen einer Liga sind in diesem Zusammenhang kein unüblicher Vorgang, wenn ein einzelner Klub in eine wirtschaftliche Notlage gerät.

Der EC VSV zählt zu den traditionsreichen Vereinen im österreichischen Eishockey und ist fester Bestandteil der ICE Hockey League, in der Mannschaften aus Österreich sowie weiteren Ländern der Region gegeneinander antreten. Die sportliche Fortsetzung des Spielbetriebs, wie sie mit dem bevorstehenden Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg vorgesehen ist, hängt bei professionellen Vereinen in der Regel unmittelbar von einer gesicherten wirtschaftlichen Basis ab.