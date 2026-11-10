Eiskunstlauf-Event Ice Challenge in Graz mit 300 Sportlern aus 22 Nationen – Öllerer mit Bestleistung

Die Ice Challenge ist am vergangenen Wochenende in Graz über die Bühne gegangen. Mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler aus 22 Nationen nahmen an der mittlerweile 14. Austragung des Eiskunstlaufevents teil. Bei den Männern setzte sich Tobia Öllerer mit einer neuen Bestleistung durch, bei den Damen erreichte Flora Maria Schaller den vierten Platz.

Ergebnisse und Teilnehmerfeld in Graz

Organisatorin Eva Sonnleitner zog nach dem Wochenende eine positive Bilanz zur Austragung in der steirischen Landeshauptstadt. Bei den Männern setzte sich Tobia Öllerer durch, der in Wien trainiert und bei der Ice Challenge eine neue Bestleistung erzielte. Anton Skoficz, der aus Tirol stammt, belegte in der Männerkonkurrenz den dritten Platz. Bei den Damen kam Flora Maria Schaller auf Rang vier.

Das Teilnehmerfeld fiel mit mehr als 300 Sportlerinnen und Sportlern aus 22 Nationen umfangreich aus. Für Graz als Austragungsort bedeutet die Veranstaltung auch einen wirtschaftlichen Effekt: Das Event generiert nach Angaben der Organisatoren rund 1.500 Nächtigungen in der Stadt.

Ein Thema blieb das Zuschauerinteresse, bei dem es aus Sicht der Organisatoren noch Luft nach oben gibt. Mit Blick auf die kommenden Jahre wird zudem die Hoffnung formuliert, dass aus Graz wieder Staatsmeisterinnen und Staatsmeister hervorgehen könnten, ein Ziel, das auf einen Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren angesetzt wird.

Trainingsbedingungen zwischen Wien und Graz

Ein konkreter Hintergrund der diesjährigen Austragung betrifft die Trainingsmöglichkeiten im Eiskunstlauf. Tobia Öllerer trainiert in Wien, wo es nach den vorliegenden Angaben nur sehr wenige Eiszeiten für das Training gibt. In Graz steht Athletinnen und Athleten hingegen mittlerweile ganzjährig Eis zur Verfügung.

Grundsätzlich hängt die Qualität der Ausbildung im Eiskunstlauf stark von verfügbaren Trainingskapazitäten ab. Eisflächen werden in vielen Städten von mehreren Sportarten und von öffentlichem Publikumslauf geteilt, wodurch sich die Zeiten für spezialisiertes Training entsprechend verknappen können. Ganzjährig nutzbare Eisflächen gelten in diesem Zusammenhang allgemein als Standortvorteil für den Leistungssport, da sie kontinuierliches Training ohne saisonale Unterbrechungen ermöglichen.

Internationale Einstufung des Bewerbs

Für Graz als Austragungsort steht mit Mitte Februar bereits der nächste internationale Termin fest: Dann findet ein ISU Challenger Bewerb statt. Diese Kategorie gilt als zweithöchste Stufe im internationalen Eiskunstlaufsport.

Der Internationale Eislaufverband ISU gliedert seine Wettbewerbe in unterschiedliche Stufen, die sich in Bedeutung, Punktevergabe und internationaler Besetzung unterscheiden. Challenger-Bewerbe liegen in dieser Hierarchie unterhalb der höchsten Serien, gelten aber dennoch als bedeutende internationale Stationen, bei denen Athletinnen und Athleten Wertungspunkte für ihre internationale Platzierung sammeln können. Austragungsorte für solche Bewerbe benötigen in der Regel entsprechende Infrastruktur, darunter geeignete Eisflächen, Trainingskapazitäten sowie organisatorische Erfahrung mit internationalen Wettkämpfen. Mit der Ice Challenge und dem kommenden ISU Challenger Bewerb positioniert sich Graz damit als Standort, der regelmäßig internationale Eiskunstlaufveranstaltungen ausrichtet.