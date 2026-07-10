Elias Havel wechselt von Hartberg zu Genoa in die Serie A

Der österreichische Fußballspieler Elias Havel verlässt den Admiral-Bundesligisten TSV Hartberg und wechselt zum italienischen Serie-A-Club Genoa. Beide Vereine gaben den Transfer am Freitag, dem 10. Juli 2026, bekannt.

Der 23-jährige Offensivspieler hat bei Genoa nach bestandenem Medizincheck einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet. Havel besaß in seinem Vertrag bei Hartberg eine Ausstiegsklausel. Zu Hartberg war er 2024 vom LASK gewechselt.

Genoa mit österreichischer Verstärkung

Genoa beendete die vergangene Saison als 16. der Serie A. Trainer des Clubs ist Daniele De Rossi, Sportdirektor Diego Lopez. Lopez äußerte sich zum Transfer: „Elias wird unserem Kader Schnelligkeit und Offensivstärke verleihen, zwei Eigenschaften, die für unsere Spielweise sehr wichtig sind.“

Bei Genoa trifft Havel auf seinen Landsmann Franz Stolz, der nach einem Intermezzo beim GAK zu Genoa zurückgekehrt ist. Ebenfalls kürzlich zu Genoa gewechselt ist David Puczka, ÖFB-U21-Teamspieler, der für eine Ablöse von sechs Millionen Euro von Juventus Turin kam.

Havel freut sich auf neuen Club

Havel selbst wird mit folgenden Worten zitiert: „Genua ist eine großartige Chance. Ich freue mich sehr über die Entscheidung und werde alles daransetzen, mich schnellstmöglich einzugewöhnen.“