Emma Felbermayr feiert Premierensieg in der F1 Academy in Silverstone

Emma Felbermayr gewinnt Auftaktrennen der F1 Academy in Silverstone

Die 19-jährige Oberösterreicherin Emma Felbermayr hat das erste Rennen beim Debüt der F1 Academy in Silverstone gewonnen. Die F1 Academy ist eine Motorsportnachwuchsserie für Frauen.

Das Rennen wurde in umgekehrter Startreihenfolge ausgetragen. Tags zuvor hatte Felbermayr ein schwieriges Qualifying absolviert.

In der Gesamtwertung der F1 Academy belegt Felbermayr derzeit den zweiten Platz. Am Sonntag um 11.00 Uhr findet in Silverstone ein zweites Rennen statt, das auf ORF Sport+ übertragen wird.