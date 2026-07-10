Emmanuel Wanyonyi knackt 25 Jahre alten Weltrekord über 1.000 Meter
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Emmanuel Wanyonyi läuft Weltrekord über 1.000 Meter

Der kenianische Läufer Emmanuel Wanyonyi hat beim Diamond League Meeting in Monaco einen neuen Weltrekord über 1.000 Meter aufgestellt. Der 21-Jährige lief die Distanz in 2:11,83 Minuten.

Wanyonyi unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Noah Ngeny um 13 Hundertstelsekunden. Ngenys Rekord hatte seit 1999 Bestand.

Die 1.000-Meter-Distanz wird im internationalen Leichtathletikbetrieb selten gelaufen. Wanyonyi ist amtierender Olympiasieger über 800 Meter.

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