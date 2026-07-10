Emmanuel Wanyonyi knackt 25 Jahre alten Weltrekord über 1.000 Meter

Emmanuel Wanyonyi läuft Weltrekord über 1.000 Meter

Der kenianische Läufer Emmanuel Wanyonyi hat beim Diamond League Meeting in Monaco einen neuen Weltrekord über 1.000 Meter aufgestellt. Der 21-Jährige lief die Distanz in 2:11,83 Minuten.

Wanyonyi unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Noah Ngeny um 13 Hundertstelsekunden. Ngenys Rekord hatte seit 1999 Bestand.

Die 1.000-Meter-Distanz wird im internationalen Leichtathletikbetrieb selten gelaufen. Wanyonyi ist amtierender Olympiasieger über 800 Meter.