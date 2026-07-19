England sichert sich Bronze bei der WM 2026 mit 6:4-Sieg gegen Frankreich

England schlägt Frankreich 6:4 – Dritter Platz bei der Fußball-WM 2026

England hat beim Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026 in Miami gegen Frankreich mit 6:4 gewonnen und damit Bronze bei der Weltmeisterschaft gesichert. Die Partie endete mit insgesamt zehn Toren.

Bukayo Saka erzielte für England einen Hattrick. Zur Halbzeit führte die englische Mannschaft bereits mit 4:0. In den letzten Sekunden der Partie traf Jude Bellingham zum Endstand. England-Trainer Thomas Tuchel führte seine Mannschaft damit zum dritten Platz.

Letztes Spiel für Deschamps

Für den französischen Nationaltrainer Didier Deschamps war die Partie das letzte Spiel nach 14 Jahren im Amt. Es war sein 185. Einsatz als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft.

Kylian Mbappé führt laut italienischer Presse mit 22 Toren die ewige WM-Torschützenliste an.