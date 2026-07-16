England verliert WM-Halbfinale gegen Argentinien – Prinz William lobt Three Lions trotz bitterer Niederlage

England scheitert im WM-Halbfinale an Argentinien – Prinz William meldet sich zu Wort

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale ausgeschieden. Gegen Argentinien verlor England mit 1:2.

Anthony Gordon brachte England in der 55. Minute in Führung. Enzo Fernandez glich in der 85. Minute für Argentinien aus, bevor Lautaro Martinez in der 92. Minute den Siegtreffer für die Argentinier erzielte.

William würdigt Mannschaft und Turnier

Prinz William, seit 2006 formal Präsident des englischen Fußballverbandes, äußerte sich nach der Partie auf der Plattform X. „Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb er.

William bedankte sich zudem bei allen Beteiligten „auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier“. In seinem Beitrag hob er hervor: „Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, hat uns alle inspiriert.“