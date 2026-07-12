England zieht nach Verlängerungsdrama gegen Norwegen ins WM-Halbfinale ein

England bezwingt Norwegen nach Verlängerung und steht im WM-Halbfinale

England hat beim FIFA-WM-Viertelfinale in Miami Norwegen mit 2:1 nach Verlängerung besiegt und damit das Halbfinale erreicht. Entscheidender Torschütze war Jude Bellingham, der beide englischen Treffer erzielte. Vor dem Anpfiff wurde mit einer Trauerminute des südafrikanischen WM-Spielers Jayden Adams gedacht, der im Raum Kapstadt tot aufgefunden worden war.

64.478 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion in Miami. Als Schiedsrichter fungierte der Franzose Clement Turpin.

Spielverlauf

Andreas Schjelderup brachte Norwegen in der 36. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit, in der 47. Spielminute, glich Bellingham für England aus. In der regulären Spielzeit blieb es beim 1:1. In der 76. Minute scheiterte Kristoffer Ajer für Norwegen per Kopf an der Latte. Zudem erkannte der VAR in der 55. Minute einen norwegischen Treffer wegen eines Stoßes von Erling Haaland nicht an.

In der Verlängerung fiel die Entscheidung durch Bellinghams zweiten Treffer in der 93. Minute. Torwart Örjan Nyland ließ dabei einen Distanzschuss von Morgan Rogers nach vorne abprallen, Bellingham nutzte den Abpraller. Haaland wurde in der 106. Minute durch Jörgen Strand Larsen ersetzt. Damit riss Haalands Serie von 14 aufeinanderfolgenden Länderspielen mit einem Torerfolg.

Historischer Einzug ins Halbfinale

Für England ist es der vierte Einzug ins WM-Halbfinale. Zuletzt stand die Mannschaft 2018 in dieser Runde, schied damals gegen Kroatien ebenfalls mit 1:2 nach Verlängerung aus. Bellingham hatte bereits im Achtelfinale gegen Mexiko einen Doppelpack erzielt.

Unter den Zuschauern in Miami befanden sich Norwegens Kronprinz Haakon sowie der frühere englische Nationalspieler David Beckham. Im Halbfinale trifft England auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und der Schweiz.