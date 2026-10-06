Euroleague lehnt NBA-Angebot für gemeinsame Europa-Liga ab

Die Euroleague hat einem Angebot der NBA für eine gemeinsame europäische Basketballliga eine Absage erteilt. Das berichteten die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport sowie das Portal The Athletic. Demnach haben die Clubs der Euroleague die von der NBA vorgelegten Bedingungen für eine Eingliederung nicht akzeptiert.

Ablehnung der NBA-Bedingungen

Die NBA plant gemeinsam mit dem Basketballweltverband FIBA den Aufbau einer eigenen Europa-Liga namens NBA Europe. Diese soll im Oktober 2027 starten und Metropolen wie Paris, London und Berlin einbeziehen. Für eine Zusammenarbeit mit der Euroleague hatte die NBA offenbar bestimmte Vorgaben formuliert. Den Berichten zufolge sollte ein Verzicht auf eine Erweiterung der Euroleague Teil dieser Bedingungen gewesen sein.

Die Euroleague äußerte sich in einem Statement zu der Entscheidung, ging darin aber nicht konkret auf die NBA Europe ein. Stattdessen machte die Organisation deutlich, weiterhin eigene Pläne zu verfolgen. Eine Erweiterung der Euroleague soll demnach weiter ausgelotet werden, auch wenn diese bislang nicht fix beschlossen wurde.

Die aktuelle Entscheidung gilt den Berichten zufolge nicht zwangsläufig als endgültige Absage an eine Zusammenarbeit mit der NBA. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten fortgesetzt werden.

Konkurrierende Ligaprojekte im europäischen Basketball

Die Euroleague ist seit Jahren der zentrale Wettbewerb im europäischen Vereinsbasketball und bringt die stärksten Clubs des Kontinents unabhängig von nationalen Verbandsstrukturen zusammen. Grundsätzlich konkurrieren im europäischen Basketball unterschiedliche Organisationsmodelle miteinander: Verbände wie die FIBA setzen traditionell auf nationale Meisterschaften und von ihnen kontrollierte internationale Wettbewerbe, während die Euroleague als privatwirtschaftlich organisierte Liga eigenständig auftritt und eigene Vermarktungs- sowie Teilnahmestrukturen verfolgt.

Pläne für eine stärkere Präsenz der NBA in Europa bestehen bereits seit längerer Zeit. Die nordamerikanische Profiliga gilt wirtschaftlich und medial als eine der größten Sportorganisationen der Welt und hat in der Vergangenheit wiederholt Interesse an einer Ausweitung ihres Geschäfts auf internationale Märkte gezeigt. Eine Kooperation mit der FIBA würde der NBA dabei helfen, in Europa auf etablierte Verbandsstrukturen und bestehende Netzwerke zurückzugreifen.

Für europäische Topclubs stellt sich bei derartigen Projekten regelmäßig die Frage, welche sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Teilnahme an einem neuen Format mit sich bringen würde. Dazu zählen typischerweise Aspekte wie Spielplangestaltung, Reiseaufwand, Vermarktungsrechte sowie der Umgang mit bestehenden nationalen Meisterschaften. Auch Fragen der sportlichen Qualifikation und einer möglichen Erweiterung der Teilnehmerzahl spielen bei solchen Verhandlungen üblicherweise eine Rolle.

Bedeutung von Ligaformaten für die Vereine

Für Basketballclubs in Europa hat die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ligaformat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Einnahmen aus Fernsehrechten, Sponsoring und Ticketing hängen maßgeblich davon ab, in welchem Wettbewerb ein Verein antritt und wie stark dieser medial vermarktet wird. Entscheidungen über die Teilnahme an neuen internationalen Formaten werden daher in der Regel nicht kurzfristig, sondern nach längeren internen Abstimmungen der beteiligten Clubs getroffen.