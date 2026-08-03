Extremsportler will höchste Gipfel aller Bundesländer besteigen und Strecken mit dem Rad zurücklegen

Michael Strasser startet Projekt „Seven Summits Austria“

Der 43-jährige Extremsportler Michael Strasser aus Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha beginnt am Dienstag sein Projekt „Seven Summits Austria“. Dabei will er die höchsten Berge aller österreichischen Bundesländer besteigen und die Strecken dazwischen mit dem Rad zurücklegen.

Strasser tritt das Projekt in der Kategorie „unsupported“ an. Das bedeutet, dass er keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen darf. Er muss sämtliche Ausrüstung selbst transportieren und alle Etappen ohne Unterstützung bewältigen. Auch Anfeuerungen entlang der Strecke sind in dieser Kategorie nicht gestattet.

Bekannt durch Weltrekordfahrt und Rückschlag

Strasser erlangte 2018 Bekanntheit, als er die Strecke von Alaska nach Patagonien in einer Weltrekordzeit von 84 Tagen mit dem Rad zurücklegte. In der Folge erlitt er einen schweren Verkehrsunfall.

Die bestehende Rekordzeit für die Seven Summits Austria liegt bei vier Tagen und 15 Stunden. Diese Zeit wurde mit Unterstützung von 30 Personen erzielt.

Sieben Gipfel, neun Bundesländer

Die Tour beginnt am Dienstagfrüh mit dem Anstieg auf den Piz Buin in Vorarlberg. Insgesamt sind sieben Berge zu bezwingen, wobei die Route durch alle neun österreichischen Bundesländer führt. Möglich wird dies unter anderem dadurch, dass der Großglockner im Grenzgebiet zwischen Tirol und Kärnten sowie der Dachstein zwischen der Steiermark und Oberösterreich liegen.

Weitere Etappenziele sind der Großvenediger in Salzburg, der Semmering in Niederösterreich, der Geschriebenstein im Burgenland sowie der Hermannskogel in Wien. Strasser plant, die österreichische Hauptstadt am Samstag zu erreichen. Die Fahrt kann über einen GPS-Livetracker mitverfolgt werden.