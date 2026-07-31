FC Salzburg empfängt Pafos im Hinspiel – Rückspiel wegen Super Cup in Zypern

FC Salzburg trifft in Europa-League-Qualifikation auf FC Pafos – Spieltermine wegen Super Cup angepasst

Der FC Salzburg hat am Freitag mit dem Kartenvorverkauf für das erste internationale Pflichtspiel der Saison begonnen. In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation trifft der Klub auf den zyprischen Verein FC Pafos.

Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag um 19:00 Uhr in Kleßheim statt. Das Rückspiel wird am 13. August um 19:00 Uhr auf Zypern ausgetragen.

Heimrecht-Tausch wegen UEFA Super Cup

Die Arena in Kleßheim ist am 13. August wegen des UEFA-Super-Cup-Finales zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Aston Villa belegt. Der FC Salzburg tritt daher zunächst vor eigenem Publikum an und verzichtet im Rückspiel auf das Heimrecht.

Der FC Pafos trägt seine internationalen Heimspiele ohnehin nicht im eigenen Stadion, sondern in einem Ausweichstadion in Limassol aus. Auch Apollon Limassol sollte am selben Tag ein Heimspiel in der Conference-League-Qualifikation austragen.

Pafos mit Champions-League-Erfahrung

Der FC Pafos hatte in der vergangenen Saison in der Champions League zwei Siege und drei Remis in acht Partien erreicht und den Aufstieg knapp verpasst. Salzburg-Trainer Danny Röhl hatte bei der Auslosung beiden möglichen Gegnern „sicher einiges an Qualität“ attestiert.

Der Verlierer der Begegnung steigt in das Play-off der Conference-League-Qualifikation ab.