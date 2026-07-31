FC Wacker Innsbruck feiert fulminanten 5:0-Kantersieg zum Saisonauftakt gegen Bregenz

FC Wacker Innsbruck startet mit 5:0-Erfolg gegen Bregenz in die Admiral 2. Liga

Der FC Wacker Innsbruck ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison der Admiral 2. Liga gestartet. Am Freitag setzte sich der zurückgekehrte Traditionsverein im ersten Rundenspiel mit 5:0 gegen Schwarz-Weiß Bregenz durch.

Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siller mit 4:0. Florian Kopp brachte Innsbruck in der 25. Minute in Führung, ehe Christopher Weinzierl in der 32. Minute und Mouhamed Sy in der 37. Minute nachlegten. Alexander Joppich stellte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 4:0. Den Endstand markierte Phil Kunze in der 72. Minute.

Blau-Weiß Linz gewinnt gegen Young Violets

Der Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz, bei dem Michael Köllner in die 2. Liga mitgegangen ist, gewann sein Auftaktspiel gegen die Young Violets mit 3:0. Ronivaldo traf in der 29. Minute, Romeo Vucic, der im Sommer von der Austria nach Linz gewechselt war, erzielte in der 71. und 89. Minute jeweils ein Tor.

Admira scheidet im Cup aus und verliert gegen Rapid II

Admira Wacker musste in der Liga eine 0:1-Niederlage gegen Rapid II hinnehmen. Daris Dezic erzielte den Treffer für die Rapid-Reserve in der 29. Minute. Zuvor war Admira bereits im Uniqa-ÖFB-Cup gegen den Viertligisten Leithaprodersdorf ausgeschieden.

Liefering deutlich erfolgreich, Voitsberg spielt remis

FC Liefering setzte sich gegen Kapfenberg 1919 mit 4:0 durch. Yerwin Sulbaran traf in der 21. Minute, in der 28. Minute erhöhte Ilia Ivanschitz, der zuvor bereits die Vorlage zum ersten Tor geliefert hatte.

ASK Voitsberg trennte sich von Ertl Glas Amstetten 1:1. Fabian Schubert brachte Voitsberg in der 36. Minute per Elfmeter in Führung, ehe Nico Zellhofer in der 90. Minute für Amstetten ausglich.

Das Spiel zwischen FAC und St. Pölten war für 20:30 Uhr angesetzt.