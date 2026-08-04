Federica Brignone setzt Karriere trotz schwerer Knieverletzung fort

Federica Brignone setzt ihre Karriere fort

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone wird ihre Karriere fortsetzen. Das teilte der italienische Skiverband mit.

Die 36-Jährige hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie weiter aktiv bleibt. Nun steht fest, dass sie auch in der kommenden Saison an den Start gehen wird.

Vorbereitung im Aostatal

Brignone bereitet sich derzeit auf dem Cervinia-Gletscher im Aostatal auf die Schneesaison vor. Ihr Training wird dabei unter genauer Beobachtung ihres Knies durchgeführt.

Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich Brignone einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen.

Erfolge bei Olympia in Cortina

Bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina gewann Brignone Gold im Super-G sowie im Riesentorlauf.