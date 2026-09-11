Fenerbahce-Trainer Kartal verkündet Rücktritt nach Flaschenwurf – Präsident Yildirim lehnt ab

Fenerbahce Istanbul ist nach einem turbulenten Champions-League-Abend in eine Trainerkrise geschlittert. Trainer Ismail Kartal erklärte unmittelbar nach dem 1:1 gegen die AS Roma am 10. September 2026 auf der Pressekonferenz seinen Rücktritt. Vereinspräsident Aziz Yildirim widersprach dem Schritt jedoch noch am selben Abend und kündigte an, dass Kartal im Amt bleiben solle.

Rücktrittserklärung nach knappem Remis

Das Spiel gegen die AS Roma endete 1:1, zur Halbzeit hatte Fenerbahce mit 0:1 zurückgelegen. Direkt im Anschluss an die Partie trat Kartal vor die Medien und erklärte seinen Rücktritt als Trainer. Zitiert wird er mit den Worten, er habe diese Entscheidung getroffen, „um den Weg für meinen Club freizumachen“.

Präsident Yildirim reagierte mit einem klaren Widerspruch. Er kündigte an, dass Kartal weitermachen solle, und wird mit der Aussage zitiert: „Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie.“ Nach seiner Darstellung war ein Flaschenwurf aus dem Publikum, der den Trainer am Kopf getroffen habe, der Auslöser für Kartals Rücktrittsentscheidung. Der Verein veröffentlichte im Zusammenhang mit den Vorfällen ein Statement. Der mutmaßliche Werfer wurde mit einem Stadionverbot belegt.

Ob der von Kartal erklärte Rücktritt letztlich Bestand haben wird, ist nach dem öffentlichen Widerspruch des Präsidenten offen.

Zuschauervorfälle und Konsequenzen im Fußball

Würfe von Gegenständen aus dem Zuschauerraum in Richtung des Spielfelds oder der Trainerbänke gelten im Fußball grundsätzlich als schwerwiegender Sicherheitsvorfall. Vereine sind bei derartigen Vorkommnissen in der Regel verpflichtet, den Verband zu informieren und interne Ermittlungen einzuleiten, um verantwortliche Personen zu identifizieren. Stadionverbote, wie sie im vorliegenden Fall verhängt wurden, zählen zu den häufigsten Sanktionsmitteln der Vereine gegenüber einzelnen Zuschauern und werden unabhängig von möglichen Verfahren der Verbände oder Strafverfolgungsbehörden ausgesprochen.

Solche Vorfälle können zudem verbandsrechtliche Konsequenzen für den ausrichtenden Klub nach sich ziehen, etwa in Form von Geldstrafen oder Auflagen für kommende Heimspiele. In internationalen Wettbewerben wie der Champions League prüft in der Regel die UEFA derartige Vorkommnisse gesondert, da neben dem nationalen Verband auch europäische Regularien zur Stadionsicherheit greifen.

Trainerwechsel als wiederkehrendes Thema bei Fenerbahce

Personelle Diskussionen um die Trainerposition gehören bei traditionsreichen Vereinen mit hohem sportlichen Erwartungsdruck grundsätzlich zum Alltag, insbesondere nach Ergebnissen, die hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleiben. Präsidenten großer Klubs greifen in solchen Situationen mitunter öffentlich ein, um Signale der Kontinuität zu setzen und interne Unsicherheiten schnell einzudämmen. Ob eine derartige Intervention einen zuvor erklärten Rücktritt tatsächlich rückgängig macht, hängt im Einzelfall von den handelnden Personen und den internen Abstimmungen innerhalb des Vereins ab.