FIFA sperrt Englands Quansah für zwei WM-Spiele nach Roter Karte gegen Mexiko

FIFA sperrt Englands Jarell Quansah für zwei Spiele bei der WM 2026

Der englische Defensivspieler Jarell Quansah ist von der FIFA für zwei Spiele gesperrt worden. Grundlage der Entscheidung ist eine Rote Karte, die Quansah im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Mexiko erhalten hatte.

England hatte das Achtelfinale gegen Mexiko mit 3:2 gewonnen. Quansah sah die Rote Karte wegen groben Foulspiels – der Platzverweis erfolgte erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters.

Viertelfinale gegen Norwegen ohne Quansah

Aufgrund der zweispieligen Sperre steht Quansah Trainer Thomas Tuchel im weiteren Turnierverlauf zunächst nicht zur Verfügung. England trifft am Samstag um 23.00 Uhr im Viertelfinale auf Norwegen. Das Spiel wird auf Servus TV übertragen.

Diskussion um unterschiedliche Behandlung

Im Zusammenhang mit der Quansah-Sperre wird auch der Fall des US-amerikanischen Spielers Folarin Balogun diskutiert. Balogun hatte ebenfalls im Achtelfinale eine Rote Karte gesehen – durfte jedoch trotzdem spielen. Die USA verloren das Spiel gegen Belgien mit 1:4. Der Vorgang hatte weltweit für Empörung gesorgt.