Fivers Margareten festigt Tabellenführung mit klarem Sieg gegen HC Hard

Fivers Margareten hat in der 6. Runde der Mehrleben HLA Meisterliga die Tabellenführung gefestigt. Die Wiener setzten sich am Samstagabend vor Heimpublikum mit 38:31 gegen den HC Hard durch und stehen damit bei zehn Punkten. Auch in den übrigen Partien des Spieltags fielen Entscheidungen, die das Tabellenbild im oberen und unteren Bereich beeinflussten.

Margareten baut Vorsprung aus, Ferlach bleibt dran

Mit dem klaren Heimsieg über Hard untermauerte Fivers Margareten die Rolle als Tabellenführer der Meisterliga. Der SC Ferlach hält als Verfolger mit neun Punkten Anschluss, nachdem die Kärntner daheim gegen den UHK Krems nicht über ein 26:26 hinauskamen und somit nur einen Zähler einbüßten.

Im Mittelfeld der Tabelle gab es ebenfalls Bewegung. Schwaz musste sich in Bregenz mit 32:35 geschlagen geben und kassierte damit die zweite Niederlage in Serie. Die Tiroler bleiben bei acht Punkten. Auf demselben Punktestand liegt die HSG Graz, die nach sechs Spielen ebenfalls acht Zähler aufweist. Die Grazerinnen und Grazer setzten sich in Wien bei Atzgersdorf mit 34:29 durch. Atzgersdorf bleibt nach dieser Niederlage Schlusslicht der Liga.

Auch im Kampf um die vorderen Tabellenplätze tat sich etwas: Linz bezwang die BT Füchse mit 35:31 und schob sich mit acht Punkten auf Rang drei vor. Meister Vöslau hingegen musste sich auswärts bei Bärnbach/Köflach mit 24:26 geschlagen geben.

Enge Verhältnisse im oberen Tabellendrittel

Grundsätzlich zeichnen sich Handball-Meisterschaften in der Frühphase der Saison häufig durch ein eng beieinanderliegendes Teilnehmerfeld aus, da die Mannschaften nach wenigen Spieltagen noch wenige Punkte Differenz aufweisen können. Ein einzelner Sieg oder eine Niederlage wirkt sich in dieser Phase entsprechend deutlich auf die Tabellensituation aus, wie sich auch an den Punktständen von Margareten, Ferlach, Schwaz, Graz und Linz ablesen lässt, die alle innerhalb weniger Zähler liegen.

Üblicherweise spielt in Ligen mit vergleichbarer Teamanzahl neben der reinen Punkteausbeute auch das Torverhältnis eine Rolle, sobald mehrere Mannschaften gleichauf liegen. Unentschieden wie jenes zwischen Ferlach und Krems sind im Handball grundsätzlich seltener als klare Siege, da hohe Trefferzahlen pro Spiel typisch für die Sportart sind und sich Partien dadurch oft erst in der Schlussphase entscheiden.

Bedeutung der Tordifferenz in der Saisonmitte

In vielen Handball-Meisterschaften dient die Tordifferenz als zusätzliches Entscheidungskriterium, wenn Mannschaften punktgleich sind. Gerade in einer Phase, in der wie aktuell mehrere Teams mit acht oder neun Punkten nahe beieinanderliegen, gewinnt dieser Wert an Bedeutung für die Einordnung der tatsächlichen Formkurve einer Mannschaft. Deutliche Siege, wie ihn Margareten gegen Hard oder die HSG Graz gegen Atzgersdorf erzielten, wirken sich entsprechend nicht nur auf das Punktekonto, sondern auch auf diesen Zusatzwert aus.