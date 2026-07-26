Florian Nüßle qualifiziert sich für Hauptbewerb des English Open

Der österreichische Snookerprofi Florian Nüßle hat sich für die Endrunde des English Open qualifiziert. Der Qualifier fand am Sonntag in der Mattioli Arena in Leicester statt.

Nüßle setzte sich in der zweiten Runde gegen den Thailänder Noppon Saengkham mit 4:0 durch. Saengkham liegt auf Platz 45 der Weltrangliste, Nüßle selbst rangiert aktuell auf Platz 93.

Hauptbewerb im September in Brentwood

Der achtfache österreichische Staatsmeister trifft beim Hauptbewerb, der Anfang September in Brentwood ausgetragen wird, auf einen der Top-32-Spieler der Weltrangliste. Das English Open ist mit 550.400 Pfund, umgerechnet rund 644.848 Euro, dotiert.