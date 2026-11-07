Formel 1 in Brasilien: Qualifying wegen heftiger Regenfälle verschoben

Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Brasilien ist am Samstag nach heftigen Regenfällen auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Bereits rund drei Minuten nach dem Start von Q1 zeigten die Rennkommissare die Rote Flagge. Das eigentlich für Sonntag um 18.00 Uhr MEZ angesetzte Rennen wird live auf ServusTV übertragen.

Rote Flagge kurz nach dem Start

Die Session auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo musste wegen starker Regenfälle unterbrochen werden. Die Rennkommissare griffen bereits in der Anfangsphase von Q1 ein, nur wenige Minuten nach dem eigentlichen Start. Eine Fortsetzung des Qualifyings war zum Zeitpunkt des Abbruchs zeitlich nicht absehbar.

Grundlage für die Startaufstellung bleiben bis zu einer möglichen Fortsetzung des Qualifyings die Ergebnisse der vorangegangenen Trainingseinheiten. Im Abschlusstraining hatte Max Verstappen im Red Bull mit einer Zeit von 1:11,622 Minuten die Bestzeit gesetzt. Dahinter folgte Kimi Antonelli im Mercedes mit einem Rückstand von 0,025 Sekunden auf Platz zwei. Lando Norris im McLaren komplettierte als Drittschnellster mit 0,131 Sekunden Rückstand die vorderen Ränge.

Im zweiten Freien Training zuvor hatte sich bereits Antonelli mit einer Zeit von 1:10,763 Minuten an die Spitze gesetzt. Lewis Hamilton sorgte im Abschlusstraining zwischenzeitlich für Aufsehen, als er über Rauch aus seinem Cockpit und dem Heck seines Ferrari klagte. Der Brite beendete die Session schließlich auf Platz zwölf.

Wetterbedingte Unterbrechungen im Motorsport

Starke Regenfälle gehören zu den Faktoren, die den Ablauf von Formel-1-Wochenenden regelmäßig beeinflussen können. Bei zu geringer Sicht oder stehendem Wasser auf der Strecke liegt die Entscheidung über eine Unterbrechung bei den Rennkommissaren, die dabei vor allem die Sicherheit der Fahrer berücksichtigen. Eine Rote Flagge bedeutet den sofortigen Abbruch der laufenden Session, bis sich die Bedingungen wieder stabilisieren oder eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen wird.

Üblicherweise prüfen die Verantwortlichen in solchen Situationen fortlaufend die Wetterlage, um eine Fortsetzung zu ermöglichen, sobald es die Umstände zulassen. Kommt es zu keiner rechtzeitigen Fortsetzung, kann dies Auswirkungen auf den gesamten Zeitplan eines Rennwochenendes haben, etwa auf den Beginn des Rennens selbst oder auf vorgelagerte Programmpunkte. In der Formel 1 wird dabei in der Regel versucht, allen Teams möglichst gleiche Bedingungen für eine vollständige Qualifying-Session zu ermöglichen.

Der Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo zählt zu den traditionsreichen Strecken im Rennkalender der Formel 1. Nach aktuellem Stand ist die Strecke noch bis mindestens 2035 Austragungsort eines Grand Prix. Die Strecke ist bekannt für wechselhafte Wetterbedingungen, die in der Vergangenheit bereits wiederholt Einfluss auf den Verlauf von Trainings, Qualifyings und Rennen genommen haben.