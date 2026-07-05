Frankreich besiegt Paraguay mit 1:0 und zieht ins WM-Viertelfinale ein

WM 2026: Frankreich besiegt Paraguay und steht im Viertelfinale

Frankreich hat bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 das Achtelfinale gegen Paraguay mit 1:0 gewonnen und ist damit ins Viertelfinale eingezogen. Das Spiel fand am Samstag in Philadelphia vor 68.324 Zuschauern statt.

Das einzige Tor der Partie erzielte Kylian Mbappe in der 70. Minute per Elfmeter. Es war sein siebentes Tor bei dieser Weltmeisterschaft.

Elfmeter nach VAR-Überprüfung

Vorausgegangen war in der 65. Minute eine Aktion des eingewechselten Désire Doué, der sich im Strafraum durchdribbelte und von Diego Gomez zu Fall gebracht wurde. Der VAR schaltete sich ein, woraufhin Schiedsrichter Tantashev Ilgiz aus Usbekistan nach Videostudium auf Elfmeter entschied. Mbappe vergab in der Schlussphase noch zwei weitere gute Chancen auf das 2:0.

Historische Parallele

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft lag 28 Jahre zurück. Bei der WM 1998 hatte Frankreich im Achtelfinale ebenfalls mit 1:0 gegen Paraguay gewonnen – damals durch ein Golden Goal von Laurent Blanc in der Verlängerung.

Paraguay hatte zuvor im Sechzehntelfinale Deutschland nach einem 1:1 im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen.

Viertelfinale gegen Marokko

Im Viertelfinale trifft Frankreich am Donnerstag um 22:00 Uhr MESZ in Boston auf Marokko. Die Partie wird live in ORF 1 übertragen.