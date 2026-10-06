Frankreich dreht Spiel gegen Belgien in letzten 15 Minuten und feiert 4:1-Heimsieg unter Zidane

Frankreich hat in der Nations League einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Belgien gefeiert. Die Equipe tricolore drehte das Spiel in Paris mit vier Treffern in den letzten 15 Minuten und sicherte sich damit den ersten Heimsieg unter Teamchef Zinedine Zidane. Mit dem Erfolg baute Frankreich die Tabellenführung in der Gruppe A1 aus, während Belgien auf Rang drei abrutschte.

Später Umschwung in Paris

Belgien ging durch Dodi Lukebakio in Führung, ehe Frankreich das Spiel in der Schlussphase komplett drehte. Zidane hatte im Vergleich zum Remis gegen Italien vom vergangenen Freitag nur Kapitän Ousmane Dembele in der Startelf belassen und wechselte in der zweiten Halbzeit mehrere Stammkräfte ein. Diese Entscheidung zahlte sich aus: Desire Doue erzielte in der 77. Minute den Ausgleich, vier Minuten später traf Rayan Cherki zur Führung. Michael Olise setzte in der 88. und 91. Minute mit zwei weiteren Toren den Schlusspunkt und bereitete zudem das Führungstor vor. Kapitän Kylian Mbappe fehlte verletzt, im Tor der Franzosen stand Guillaume Restes.

Italien bezwingt die Türkei in Bologna

Parallel zum Spiel in Paris setzte sich Italien in Bologna mit 3:1 gegen die Türkei durch. Teamchef Roberto Mancini hatte nach dem Auftritt gegen Frankreich kräftig durchrotiert, dennoch ging seine Mannschaft früh in Führung. Gianluca Scamacca, von Beginn an im Einsatz, traf in der 26. Minute per Halbvolley, wobei der Ball an der Unterkante der Latte ins Tor prallte. Aral Simsir glich für die Türkei in der 61. Minute aus, ehe Riccardo Calafiori nur drei Minuten später per Kopfball die erneute italienische Führung herstellte. Den Endstand markierte der eingewechselte Pio Esposito in der 87. Minute mit dem 3:1.

Spannungsmoment im europäischen Fußball-Kalender

Die Nations League dient den europäischen Nationalmannschaften grundsätzlich als Wettbewerb zwischen den Terminen für Welt- und Europameisterschaften und soll den Länderspielen mehr sportliche Relevanz verleihen. Die Gruppenphase ist in mehrere Ligen mit jeweils eigenen Gruppen unterteilt, in denen die Mannschaften sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele bestreiten. Die Tabellenführer der einzelnen Gruppen qualifizieren sich üblicherweise für die weiteren Phasen des Wettbewerbs, während die Platzierung am Ende der Gruppenphase auch Auswirkungen auf die Einteilung in künftigen Spielzeiten haben kann.

Für Trainer bietet das Format zugleich Gelegenheit, den Kader in einzelnen Partien zu rotieren und unterschiedliche Spieler einzubinden, ohne dabei den sportlichen Druck großer Pflichtspiele zu haben. Wechsel innerhalb der Startelf oder Einwechslungen im Spielverlauf, wie sie in beiden Partien zu beobachten waren, gehören bei vergleichbaren Länderspielterminen häufig zum normalen Vorgehen, insbesondere wenn in kurzer Folge mehrere Spiele innerhalb eines Zeitfensters ausgetragen werden.