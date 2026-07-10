Frankreich zieht nach 2:0 gegen Marokko ins WM-Halbfinale ein

WM 2026: Frankreich als erstes Team im Halbfinale

Frankreich hat sich als erstes Team für das Semifinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Im Viertelfinale am Donnerstag in Foxborough nahe Boston bezwang die Mannschaft von Teamchef Didier Deschamps Marokko mit 2:0.

Für Frankreich ist es das dritte WM-Halbfinale in Folge. 2018 und 2022 hatte das Team jeweils das Finale erreicht. Marokko, das bei der WM 2022 den vierten Platz belegte, kassierte mit der Niederlage nach 34 Spielen ohne Niederlage erstmals wieder eine Pleite – zuletzt hatte das Team im August 2025 gegen Kenia verloren.

Mbappe und Dembele treffen in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit endete torlos. Kylian Mbappe vergab in der 28. Minute einen Elfmeter – Marokkos Torwart Yassine Bono hielt den Schuss. Es war bereits der vierte von Bono gehaltene Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft. Nach der Pause erzielte Mbappe in der 60. Minute dennoch das 1:0. Sechs Minuten später erhöhte Ousmane Dembele auf 2:0. Schiedsrichter der Partie war der Argentinier Facundo Tello. 63.811 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion.

Mbappe kommt bei dieser WM nun auf acht Tore und insgesamt 20 WM-Treffer in seiner Karriere – einen weniger als Lionel Messi. Dembele, amtierender Weltfußballer, traf bei diesem Turnier zum vierten Mal. Marokko hatte im WM-Halbfinale 2022 ebenfalls gegen Frankreich mit 0:2 verloren.

Semifinale-Gegner wird am Freitag ermittelt

Wer im Halbfinale auf Frankreich trifft, entscheidet sich am Freitag im Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien. Spanien ist amtierender Europameister. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr.