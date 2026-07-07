Frauen-Basketball: Danubz Linz steigt in Superliga auf – Achterfeld ab September komplett

Frauen-Superliga: Danubz Linz komplettiert Achterfeld für neue Saison

Die österreichische Frauen-Superliga im Basketball wird in der kommenden Saison mit acht Teams antreten. Bisher umfasste die höchste heimische Spielklasse sieben Vereine. Basketball Austria gab die Aufstockung am Dienstag bekannt.

Mit Danubz Linz erhält ein neuer Verein die Spielberechtigung für die Superliga. Superliga-Geschäftsführer Albert Handler bezeichnete den Klub als Verein mit noch junger Vereinsgeschichte. Die übrigen sieben Teams erhielten ihre Lizenz für die neue Saison ohne Auflagen.

Die neue Saison startet am letzten Wochenende im September.