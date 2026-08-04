Freiwasser-EM in Paris: Luca Karl schwimmt auf Platz acht über zehn Kilometer

Freiwasser-EM in Paris: Luca Karl erreicht achten Platz über zehn Kilometer

Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris ist am Dienstag das Rennen über zehn Kilometer Freiwasser entschieden worden. Der Österreicher Luca Karl belegte dabei den achten Platz.

Den Sieg sicherte sich der Deutsche Florian Wellbrock mit einer Zeit von 1:55,18 Stunden. Auf den weiteren Podestplätzen folgten zwei ungarische Schwimmer: David Betlehem wurde Zweiter, Oliver Klemet komplettierte als Dritter das Podium.