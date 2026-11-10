Fünf ÖFB-Kickerinnen bei Werder Bremen – Traditionsverein als Fixpunkt für Österreichs Fußballerinnen

Bei Werder Bremen spielen derzeit fünf österreichische Nationalspielerinnen: Mariella El Sherif, Chiara D’Angelo, Sarah Gutmann, Lilli Purtscheller und Julia Magerl. Die Frauen-Mannschaft des Bundesligisten liegt aktuell auf Rang vier der Tabelle. Zwei der fünf Österreicherinnen fallen derzeit verletzungsbedingt aus.

Fünf ÖFB-Spielerinnen im Bremer Kader

D’Angelo und El Sherif wechselten im Jahr 2025 zu Werder Bremen. D’Angelo, 22 Jahre alt und aus Villach stammend, kommt auf 30 Einsätze für den Verein. El Sherif, ebenfalls 22 Jahre alt und aus der Steiermark stammend, absolvierte 32 Partien. Beide Spielerinnen fehlen derzeit verletzungsbedingt, El Sherif erholt sich von einer Handverletzung.

Gutmann, Purtscheller und Magerl gehören seit 2026 zum Kader. Purtscheller wechselte im Sommer 2026 von Essen nach Bremen. Gutmann erzielte in der laufenden Saison bereits zwei Tore.

Bei den Männern von Werder Bremen, die aktuell Tabellenrang sechs belegen, stehen derzeit ebenfalls drei Österreicher unter Vertrag: Marco Friedl, Marco Grüll und Alexander Schlager. Den letzten nationalen Titel holte der Verein 2009 mit dem Gewinn des DFB-Pokals durch die Männer-Mannschaft.

Lange Tradition österreichischer Spielerinnen in Bremen

Seit dem Sommer 2013 steht fast in jeder Saison mindestens eine Österreicherin im Kader von Werder Bremen. Den Anfang machten damals Katharina Schiechtl und Sandra Hausberger, die als erste ÖFB-Spielerinnen zum Verein wechselten. Schiechtl blieb zehn Jahre in Bremen und kam auf 200 Einsätze sowie 29 Tore. Insgesamt haben bislang zwölf Österreicherinnen das Trikot von Werder Bremen getragen.

Bei den Männern reicht die Verbindung noch weiter zurück. Seit 2007 spielt dort fast durchgehend mindestens ein Österreicher. Gerhard Steinkogler war der erste ÖFB-Spieler im Bremer Männer-Kader. Bruno Pezzey erzielte in 139 Spielen für den Verein 23 Tore. Besonders erfolgreich verlief die Zeit von Andreas Herzog, der ab dem 1. Juli 1992 für Werder Bremen auflief. In insgesamt 307 Spielen erzielte er 72 Treffer und gewann mit dem Verein 1993 die deutsche Meisterschaft sowie 1994 und 1999 den DFB-Pokal.

Bremen als Station für österreichische Nationalspieler

Die Hansestadt Bremen zählt rund 500.000 Einwohner und ist traditionell eng mit dem Fußball verbunden. Werder Bremen gehört zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga und blickt sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball auf eine lange Vereinsgeschichte zurück. Für österreichische Nationalspielerinnen und Nationalspieler hat sich der Verein über die Jahre als wiederkehrende Station etabliert, was sich an der durchgehenden Präsenz österreichischer Akteure sowohl im Frauen- als auch im Männerteam über mehrere Jahrzehnte hinweg zeigt. Wechsel zwischen österreichischen Vereinen und deutschen Bundesligisten sind im Frauenfußball in den vergangenen Jahren grundsätzlich häufiger geworden, da die deutsche Bundesliga als eine der sportlich und wirtschaftlich stärksten Ligen Europas gilt und entsprechend attraktive Rahmenbedingungen für Spielerinnen bietet.