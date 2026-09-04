Fünf Österreicher beim Challenger-Turnier in Tulln im Hauptfeld

Beim Tennis-Challenger-Turnier in Tulln stehen kommende Woche mindestens fünf Österreicher im Hauptfeld. Lukas Neumayer und Sandro Kopp haben sich über die Weltrangliste ein Fixticket gesichert, am Freitag erhielten zudem Filip Misolic, Sebastian Sorger und Nico Hipfl eine Wildcard für die mit 100.000 US-Dollar dotierte Veranstaltung.

Fünf Österreicher im Hauptfeld von Tulln

Mit Lukas Neumayer und Sandro Kopp sind zwei Österreicher direkt über ihre Weltranglistenposition für den Hauptbewerb qualifiziert. Die Turnierveranstalter vergaben am Freitag drei zusätzliche Wildcards an heimische Spieler: Filip Misolic, Sebastian Sorger und Nico Hipfl erhalten damit ebenfalls die Möglichkeit, im Hauptfeld anzutreten.

Für Misolic ist der Start in Tulln von besonderer Bedeutung. Der Steirer hatte am Dienstag bei den US Open sein Comeback nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause gegeben. Das Turnier in Niederösterreich bietet ihm nun eine weitere Gelegenheit, nach der langen Pause wieder Spielpraxis auf der Tour zu sammeln.

Die Qualifikation für das Turnier beginnt am Sonntag, der Hauptbewerb startet am darauffolgenden Montag. Ab Dienstag werden die Partien live in ORF1 sowie auf ORF Sport+ übertragen. Es ist bereits die sechste Auflage des Tennisturniers in Tulln.

Der Challenger-Kalender als Sprungbrett

Challenger-Turniere bilden die zweite Kategorie im professionellen Herrentennis, direkt unterhalb der ATP-Tour. Sie dienen Spielern häufig als Sprungbrett, um Weltranglistenpunkte zu sammeln und sich für höher dotierte Turniere zu qualifizieren. Für Profis, die aus einer Verletzungspause zurückkehren, sind solche Veranstaltungen oft eine wichtige Zwischenstation, da sie im Vergleich zu großen Turnieren ein kleineres Teilnehmerfeld und dadurch mehr Möglichkeiten für Matchpraxis bieten.

Die Vergabe von Wildcards liegt üblicherweise im Ermessen der jeweiligen Turnierveranstalter. Damit lassen sich gezielt einheimische Spieler oder Spieler mit besonderem Interesse für die Zuschauer ins Hauptfeld holen, auch wenn deren aktuelle Weltranglistenposition allein nicht für eine direkte Qualifikation ausreichen würde. Fixtickets für das Hauptfeld erhalten dagegen jene Spieler, deren Ranking hoch genug ist, um sich ohne zusätzliche Einladung zu qualifizieren.

Turniere dieser Kategorie sind in Österreich ein fester Bestandteil des Tenniskalenders und bieten heimischen Spielern regelmäßig die Gelegenheit, vor Publikum im eigenen Land anzutreten. Die mediale Begleitung durch Fernsehübertragungen trägt zusätzlich dazu bei, dass solche Turniere über den engeren Tenniskreis hinaus wahrgenommen werden.