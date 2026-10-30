GAK feiert 1.000. Bundesliga-Spiel in schwieriger Phase gegen formstarke Hartberger

Der GAK bestreitet am Freitag um 19.30 Uhr im Stadion Graz-Liebenau ein besonderes Heimspiel: Die Partie gegen den TSV Hartberg zum Auftakt der elften Runde der Admiral Bundesliga ist zugleich das 1.000. Bundesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte der Grazer. Sportlich kommt der Jubiläumsauftritt für den GAK zu einem schwierigen Zeitpunkt, denn das Team von Trainer Gerald Scheiblehner wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg und ist zudem aus dem ÖFB-Cup ausgeschieden.

Grazer suchen nach Erfolgserlebnis gegen formstarke Hartberger

In der Tabelle liegt der GAK auf Rang acht, Hartberg steht einen Platz und vier Punkte davor auf Rang sechs. Die jüngste Bilanz spricht derzeit für die Steirer aus dem Oststeirischen: Der GAK musste zuletzt eine 1:6-Derbyniederlage gegen Sturm Graz hinnehmen und verlor zuvor zu Hause auch gegen den SCR Altach mit 0:4. Der 49-jährige Scheiblehner muss zudem auf mehrere Spieler verzichten. Ludwig Vraa erlitt einen Kreuzbandriss, Beres Owusu zog sich eine Knöchelverletzung zu, Jacob Italiano laboriert an muskulären Problemen, und Yannick Oberleitner erlitt eine Gehirnerschütterung.

Trotz der zuletzt schwachen Ergebnisse verweist eine andere Zahl auf eine Stärke des GAK: In elf Ligaheimspielen in Folge blieb die Mannschaft ungeschlagen. Diese Serie soll gegen Hartberg fortgesetzt werden, auch um den jüngsten Negativtrend zu stoppen.

Hartberg mit breiter Brust nach starker Phase

Der TSV Hartberg unter Trainer Markus Schopp reist mit einer deutlich positiveren Bilanz an. In den jüngsten neun Pflichtspielen feierten die Oststeirer sechs Siege und kassierten lediglich eine Niederlage, die gegen Rapid. Dabei hatte die Saison für Hartberg alles andere als vielversprechend begonnen: Die ersten drei Ligaspiele gegen Salzburg, Sturm Graz und die Austria gingen allesamt torlos verloren. Seither hat sich die Mannschaft jedoch deutlich gefangen.

Auch im direkten Vergleich mit dem GAK hat Hartberg die Nase vorn. In sechs Bundesliga-Duellen zwischen den beiden Vereinen blieben die Oststeirer bislang unbesiegt und kommen dabei auf drei Siege und drei Remis. Eine Niederlage gegen den GAK in der höchsten österreichischen Spielklasse steht für Hartberg bislang nicht zu Buche.

Lange Vereinsgeschichte als Rahmen für das Jubiläumsspiel

Dass ein Verein sein 1.000. Bundesliga-Spiel erreicht, ist Ausdruck einer langen Zugehörigkeit zum heimischen Profifußball, auch wenn diese Zugehörigkeit nicht zwingend ununterbrochen verlaufen sein muss. Die Admiral Bundesliga bildet seit Jahrzehnten die oberste Spielklasse in Österreich, in der sich die Vereine über eine Hin- und Rückrunde sowie in der Meistergruppe beziehungsweise Qualifikationsgruppe messen. Üblicherweise spiegeln runde Jubiläen wie ein 1.000. Ligaspiel die Kontinuität eines Traditionsvereins wider und werden von den Klubs im Rahmen des jeweiligen Spieltages entsprechend gewürdigt.

Verletzungssorgen, wie sie der GAK aktuell mit mehreren Ausfällen in unterschiedlichen Mannschaftsteilen zu bewältigen hat, gehören im Ligaalltag zu den gängigen Herausforderungen für Trainerteams. Je nach Schwere der Blessur variiert die Ausfallzeit erheblich: Während muskuläre Probleme oder eine Gehirnerschütterung mitunter nur kurzfristige Pausen bedeuten, ziehen schwerere Verletzungen wie ein Kreuzbandriss in der Regel eine monatelange Rehabilitationsphase nach sich. Trainer müssen in solchen Phasen ihre Kaderplanung kurzfristig anpassen und auf alternative Spieler oder veränderte taktische Ausrichtungen zurückgreifen.

Formkurven, wie sie sich bei Hartberg mit sechs Siegen in neun Pflichtspielen zeigen, entstehen im Ligabetrieb häufig durch ein Zusammenspiel aus eingespielten Automatismen, konstanter Kaderzusammensetzung und spielerischem Selbstvertrauen. Ein schwacher Saisonstart mit mehreren torlosen Niederlagen muss dabei nicht zwangsläufig den weiteren Saisonverlauf bestimmen, wie die jüngste Entwicklung der Oststeirer zeigt.