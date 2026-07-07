GAK holt Salzburg-Legende Cican Stankovic nach einjähriger Pause zurück

GAK verpflichtet Torhüter Cican Stankovic

Der GAK hat Torhüter Cican Stankovic unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Niederösterreicher erhält einen Einjahresvertrag beim Bundesligisten. Die Verpflichtung wurde am Dienstag, dem 7. Juli 2026, bekanntgegeben.

Stankovic war nach seinem Abgang von AEK Athen im Sommer 2025 ein Jahr lang vereinslos. Nun kehrt er in den Profifußball zurück.

Erfahrener Keeper mit großer Vita

Stankovic blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Mit RB Salzburg wurde er sechsmal österreichischer Meister und war auch in der Champions League im Einsatz. Mit AEK Athen gewann er in der Saison 2022/23 das Double. Für das ÖFB-Nationalteam absolvierte er vier Länderspiele.

GAK-Sportdirektor Tino Wawra erklärte, Stankovic sei absolut fit, brenne aber für eine neue Herausforderung. Zugleich wies Wawra darauf hin, dass dem Torhüter aktuell noch die Matchpraxis fehle.