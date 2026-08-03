GAK-Sportdirektor Wawra nimmt gesundheitsbedingte Auszeit – Lienhart übernimmt interimistisch
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GAK-Sportdirektor Tino Wawra legt gesundheitsbedingte Auszeit ein

Der GAK muss in den kommenden Wochen auf Sportdirektor Tino Wawra verzichten. Der Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 47-Jährige aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nimmt.

Wawra werde dem Verein damit vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, hieß es vonseiten des GAK.

Die sportliche Leitung übernimmt in dieser Zeit interimistisch Chefscout Andreas Lienhart.

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