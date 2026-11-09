Gauff gewinnt Auftaktmatch bei WTA-Finals in Indian Wells gegen Pegula

Coco Gauff hat beim Auftakt der WTA-Finals in Indian Wells einen Sieg über ihre Landsfrau Jessica Pegula gefeiert. Die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit 6:4, 6:7 (5/7), 6:2 durch. Im zweiten Spiel der Gruppe gewann die Tschechin Linda Noskova gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk mit 6:2, 6:4.

Gauff setzt sich im US-Duell durch

Coco Gauff und Jessica Pegula lieferten sich in Indian Wells ein enges Duell zweier US-amerikanischer Spielerinnen. Gauff entschied den ersten Satz mit 6:4 für sich, musste den zweiten Durchgang jedoch im Tiebreak mit 5:7 abgeben. Im dritten Satz setzte sich Gauff mit 6:2 durch und sicherte sich damit den Sieg. Gauff war im Vorjahr bereits erfolgreich bei den Finals: 2024 hatte sie den Titel bei diesem Turnier gewonnen. Ihre nächste Gegnerin ist Linda Noskova.

Im parallel ausgetragenen Spiel der Gruppenphase setzte sich Linda Noskova gegen Marta Kostyuk mit 6:2, 6:4 durch. Für die Tschechin war es das Debüt bei den WTA-Finals. Kostyuk war für die verletzte Jelena Rybakina, die Weltranglistenerste, ins Teilnehmerfeld nachgerückt.

Ausfall der Weltranglistenersten

Jelena Rybakina fehlt bei den diesjährigen WTA-Finals verletzungsbedingt. Grundsätzlich rücken bei Ausfällen von qualifizierten Spielerinnen bei großen Abschlussturnieren Ersatzspielerinnen entsprechend der Weltrangliste nach, um das vorgesehene Teilnehmerfeld vollständig zu halten. Bei den WTA-Finals qualifizieren sich üblicherweise die acht besten Spielerinnen der Saisonwertung für das Turnier, das im Gruppenmodus mit anschließender K.-o.-Phase ausgetragen wird. Kurzfristige Absagen durch Verletzungen gehören dabei zu den wiederkehrenden Herausforderungen im Spitzentennis, da die Saison dicht getaktet ist und die Belastung über das Jahr hinweg hoch bleibt.

Austragungsort Indian Wells

Die WTA-Finals werden in Indian Wells in Kalifornien ausgetragen. Der Ort ist im Tennissport bereits durch ein weiteres bedeutendes Turnier bekannt, das dort traditionell im Frühjahr stattfindet. Die klimatischen Bedingungen in der Region gelten als vorteilhaft für die Austragung von Freiluft- und Hallenveranstaltungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten.