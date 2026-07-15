Girondins Bordeaux vor dem Aus: Traditionsclub droht Absturz in sechste Liga oder Liquidation

Girondins Bordeaux droht Absturz in sechste Liga – Liquidation möglich

Der französische Traditionsclub Girondins Bordeaux steht vor dem sportlichen und wirtschaftlichen Aus. Die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG hat den sechsmaligen französischen Meister aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein Neustart wäre frühestens in der sechstklassigen Liga R1 möglich.

Zugleich steht eine mögliche Liquidation des Vereins im Raum. Ein Handelsgericht muss darüber entscheiden.

Finanzierungslücke und gescheiterter Verkauf

Der Club weist einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro auf. Dieser resultiert unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Clubs. Ein geplanter Verkauf an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte. Die anschließende Suche nach einem alternativen Investor blieb ebenfalls erfolglos.

Wiederholte Abstrafung

Für Girondins Bordeaux ist es nicht der erste Eingriff durch die Aufsichtsbehörde. Bereits 2024 wurde der Verein von der zweiten in die vierte Liga strafversetzt. Zu den bekanntesten ehemaligen Spielern des Clubs zählen Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu und Johan Micoud.