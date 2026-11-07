Glasner übt nach Brentford-Pleite deutliche Kritik an Nottingham Forest und fordert mehr High Performance

Nottingham Forest empfängt am Samstag, den 7. November 2026, um 18.30 Uhr Manchester City in der Premier League. Vor dem Spiel hat Trainer Oliver Glasner nach der jüngsten Niederlage gegen Brentford offen Kritik an seiner Mannschaft geübt und von intensiven Gesprächen mit dem Team in den vergangenen Tagen berichtet.

Nottingham Forest steckt tief im Tabellenkeller fest. In den ersten neun Runden der laufenden Saison holte die Mannschaft lediglich sechs Punkte und belegt aktuell den Tabellenvorzweitletzten Platz. In der vergangenen Woche setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Brentford.

Glasner spricht nach Niederlage gegen Brentford Klartext

Nach der Partie gegen Brentford äußerte sich Oliver Glasner, der aus Oberösterreich stammende 52-jährige Trainer von Nottingham Forest, deutlich kritisch gegenüber seinen Spielern. Er bezeichnete sich selbst als ehrlichen Menschen, der Dinge anspreche, die ihm nicht gefallen. Seine Kommentare seien für die Spieler jedoch kein Problem gewesen, erklärte Glasner. Dazu sagte er: „Es war außen viel lauter als innen.“

In den vergangenen Tagen führte Glasner nach eigenen Angaben intensive Gespräche mit seiner Mannschaft. Details dieser Gespräche wollte er jedoch nicht öffentlich machen. „Was wir im Trainingszentrum besprechen, bleibt im Trainingszentrum. Das ist unser Las Vegas“, so der Trainer. Als seine zwei nicht verhandelbaren Werte nannte er Respekt und Vertrauen.

Glasner beschrieb die aktuelle Situation seiner Mannschaft mit einem Bild: Das Team habe zuletzt zu viel „Woodstock“ gehabt. Er forderte stattdessen eine Balance zwischen „Woodstock“ und „High Performance“. Bei Nottingham Forest spielt auch der österreichische Nationalspieler Xaver Schlager. Glasner selbst trainierte vor seinem Engagement in Nottingham den Premier-League-Club Crystal Palace.

Manchester City nach zwei Niederlagen in Serie gefordert

Der kommende Gegner Manchester City befindet sich ebenfalls in einer Phase mit wechselhaften Ergebnissen. Nach sieben Siegen zum Saisonauftakt kassierte der Verein in den vergangenen zwei Runden zwei Niederlagen in Folge. Zunächst unterlag Manchester City mit 1:2 bei Aston Villa, anschließend verlor die Mannschaft 0:1 gegen Brighton & Hove Albion.

Trotz dieser beiden Niederlagen steht Manchester City als Vizemeister weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League, drei Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Für Nottingham Forest trifft damit ein Tabellenvorzweitletzter auf einen der Titelkandidaten der laufenden Saison.

Öffentlicher Druck und interne Teamführung

Grundsätzlich stehen Trainer in Mannschaftssportarten regelmäßig vor der Aufgabe, sportliche Krisen sowohl nach außen zu kommunizieren als auch intern mit der Mannschaft aufzuarbeiten. Öffentliche Kritik an der eigenen Mannschaft gilt in solchen Situationen als ein Mittel, um Erwartungen klarzustellen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams sichtbar zu machen. Gleichzeitig betonen viele Trainer, dass die eigentliche Aufarbeitung intern im Trainingsalltag stattfindet und nicht über Medien ausgetragen wird.

Die von Glasner verwendeten Begriffe „Woodstock“ und „High Performance“ stehen sinnbildlich für zwei unterschiedliche Zustände innerhalb eines Teams: ein lockerer, harmonischer Umgang miteinander auf der einen Seite und eine auf maximale sportliche Leistung ausgerichtete Disziplin auf der anderen Seite. In der Praxis des Profifußballs wird häufig betont, dass sportlicher Erfolg eine Balance zwischen beiden Polen erfordert. Ein zu lockeres Umfeld kann demnach ebenso hinderlich sein wie ein ausschließlich auf Leistungsdruck ausgerichtetes Klima ohne Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.