Die Raiffeisen Swans Gmunden haben am Sonntag in der win2day Basketball Superliga der Herren ihren siebenten Saisonsieg eingefahren und sind weiterhin ungeschlagen. Gegen BC Vienna setzte sich Gmunden mit 86:72 durch und übernahm damit die Tabellenführung. BC Vienna blieb hingegen weiterhin sieglos. Nach Punkten liegt Gmunden nun gleichauf mit Traiskirchen und Kapfenberg.

Gmunden übernimmt die Spitze

Mit dem Sieg über BC Vienna bleibt Gmunden das einzige Team der Liga ohne Niederlage in dieser Saison. Der Erfolg war zugleich der siebente in Serie seit Saisonbeginn. Durch die Punktegleichheit mit Traiskirchen und Kapfenberg steht Gmunden nun an der Spitze der Tabelle.

Auch die Raiffeisen Flyers Wels und die Eagles Raiffeisen UBSC Graz konnten am Spieltag jeweils einen Heimsieg verbuchen. Beide Teams schoben sich damit erstmals in dieser Saison in die Top sechs der Tabelle. Wels setzte sich gegen die Eisenstadt Dragonz mit 99:79 durch und belegt nun den fünften Tabellenplatz. Für die Welser war es bereits der dritte Sieg in Serie. Auffällig war dabei die Trefferquote von der Dreipunktelinie, die bei 54 Prozent lag.

Graz gewann sein Heimspiel gegen SKN St. Pölten Basketball deutlich mit 105:83. Es war der erste Sieg für die Grazer unter Interimstrainer Noah Godwin.

Ergebnisse in Damen-Liga und weiteren Partien

In der Damen-Liga setzten sich die Basket Flames auswärts bei UBSC-DBBC Graz mit 87:56 durch und kehrten damit auf die Siegerstraße zurück. Die Partie bildete zugleich den Abschluss der ersten von insgesamt drei Grunddurchgangsrunden der laufenden Saison.

Bei den Herren gewannen die Vienna Timberwolves gegen Liga-Neuling Danubz Linz mit 88:77. Für die Linzer bedeutete die Niederlage bereits die fünfte in Folge.

Punktesystem und Saisonstruktur im Überblick

In der win2day Basketball Superliga wird die Tabelle grundsätzlich nach der Zahl gewonnener und verlorener Spiele sortiert, wobei bei Punktegleichheit üblicherweise weitere Kriterien wie der direkte Vergleich oder die Korbdifferenz herangezogen werden. Der Grunddurchgang einer Saison wird dabei meist in mehreren Runden ausgespielt, in denen jedes Team mehrfach gegeneinander antritt, bevor im Anschluss die Play-off-Phase über den Meistertitel entscheidet.

Interimslösungen auf der Trainerposition, wie sie aktuell bei den Eagles Raiffeisen UBSC Graz zum Tragen kommen, sind im Vereinssport keine Seltenheit. Üblicherweise übernimmt in solchen Phasen ein bestehendes Mitglied des Trainerstabs oder der sportlichen Organisation vorübergehend die Verantwortung für die Mannschaft, bis eine langfristige Lösung gefunden ist. Für ein Team kann ein solcher Wechsel sowohl eine Herausforderung als auch einen Impuls bedeuten, abhängig davon, wie schnell sich die Mannschaft auf neue Vorgaben einstellt.

Auch die Trefferquote von der Dreipunktelinie gilt im Basketball allgemein als wichtige Kennzahl zur Einordnung der Offensivleistung eines Teams. Werte deutlich über 40 Prozent gelten dabei als überdurchschnittlich und können in einzelnen Spielen maßgeblich zum Ausgang einer Partie beitragen.