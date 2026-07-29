Gogl und Wenzel triumphieren bei Hitzekriterium in Wels

Michael Gogl und Liv Wenzel siegen beim Welser Innenstadtkriterium

Michael Gogl und Liv Wenzel haben am Mittwoch das 27. Welser Innenstadtkriterium gewonnen. Das Rennen fand bei Temperaturen von rund 35 Grad statt.

Gogl setzt sich mit später Attacke durch

Bei den Herren löste sich zehn Runden vor dem Ziel eine fünfköpfige Spitzengruppe. Michael Gogl startete zwei Runden vor Schluss eine entscheidende Attacke und sicherte sich nach etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit den Sieg. Für den Oberösterreicher war es der zweite Erfolg beim Welser Innenstadtkriterium.

Auf Platz zwei fuhr Sebastian Putz, Rang drei ging an Gregor Mühlberger. Felix Großschartner, Teamkollege von Tadej Pogacar, war früh im Rennen gestürzt und konnte danach nicht mehr ins Geschehen eingreifen.

Wenzel gewinnt Schlusssprint

Bei den Damen wurden rund 30 Runden durch die Welser Innenstadt gefahren. Ab Runde 15 zog die Spitzengruppe das Tempo deutlich an, wodurch sich Liv Wenzel und Sophie Walcher von ihren Verfolgerinnen absetzen konnten.

Im Schlusssprint behielt die 22-jährige Luxemburgerin Wenzel die Oberhand und feierte ihren ersten Sieg in Wels. Die 18-jährige Österreicherin Sophie Walcher wurde Zweite, Nadja Heigl belegte den dritten Platz.