Graz-Marathon sorgt am Wochenende für massive Verkehrssperren im gesamten Stadtgebiet

Der Graz-Marathon findet am Wochenende statt und bringt umfangreiche Verkehrseinschränkungen im Grazer Stadtgebiet mit sich. Bereits ab Samstagvormittag sind der Burgring und der Opernring wegen Aufbauarbeiten und erster Rahmenbewerbe gesperrt. Am Sonntag weiten sich die Sperrungen ab 7.00 Uhr auf das gesamte Stadtgebiet aus.

Sperrzeiten und Streckenverlauf am Sonntag

Die Marathonstrecke führt von der Innenstadt über die Keplerbrücke bis nach Weinzödl. Sie bleibt bis 17.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Wer am Sonntag mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf feste Zeitfenster einstellen: Ein Einfahren in das gesperrte Gebiet ist nur bis 7.00 Uhr möglich. Danach bleibt die Zufahrt bis zum späten Nachmittag versperrt. Ein Ausfahren aus dem betroffenen Bereich ist bis 9.00 Uhr in Laufrichtung über bestimmte Ausfahrten gestattet.

Der ÖAMTC rät dazu, nicht notwendige Fahrten in die Stadt am Sonntag zu vermeiden. Als Ausweichrouten werden der Bahnhofsgürtel, der Eggenberger Gürtel im Westen sowie der Südgürtel empfohlen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Lauf-Event vor Ort verfolgen möchten, wird empfohlen, das Auto auf einem Park-and-Ride-Platz abzustellen und von dort aus weiterzufahren.

Auch der öffentliche Verkehr bleibt von den Sperren nicht verschont. Die Graz Linien sind direkt betroffen, bei Straßenbahnen und Bussen kommt es zu Umleitungen und verkürzten Strecken.

Verkehrsplanung bei Großveranstaltungen in Innenstädten

Bei Laufveranstaltungen dieser Größenordnung sind umfangreiche Straßensperrungen grundsätzlich notwendig, da die Strecke über mehrere Stunden hinweg durchgehend freigehalten werden muss. Anders als bei kurzzeitigen Umzügen oder Kundgebungen lässt sich der Verkehr entlang einer Marathonstrecke nicht einfach kurz unterbrechen und wieder freigeben, da Läuferinnen und Läufer über einen längeren Zeitraum verteilt unterwegs sind. Deshalb werden solche Strecken üblicherweise für die gesamte Dauer des Bewerbs komplett gesperrt.

Für Städte bedeutet das einen erheblichen organisatorischen Aufwand: Zufahrten müssen zeitlich gestaffelt geschlossen werden, während gleichzeitig Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Berufstätigen noch ein befristetes Ausfahren ermöglicht wird, bevor die Strecke endgültig für den Verkehr gesperrt wird. Üblicherweise orientieren sich solche Zeitfenster an der erwarteten Ankunft der ersten Teilnehmenden an bestimmten Streckenabschnitten.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist bei derartigen Veranstaltungen regelmäßig betroffen, da Straßenbahn- und Buslinien häufig entlang oder quer zu den gesperrten Strecken verlaufen. In solchen Fällen werden Linien meist umgeleitet oder in verkürzter Form geführt, um zumindest einen eingeschränkten Betrieb aufrechtzuerhalten. Für Fahrgäste kann das längere Wartezeiten oder zusätzliche Umstiege bedeuten.

Mobilitätsclubs wie der ÖAMTC sprechen bei Großveranstaltungen dieser Art grundsätzlich Empfehlungen zur Verkehrsvermeidung und zu Ausweichrouten aus. Ziel ist es, den Durchzugsverkehr von den gesperrten Innenstadtbereichen fernzuhalten und auf Umfahrungsstraßen wie Gürtel- oder Ringstraßen zu verlagern. Park-and-Ride-Angebote am Stadtrand dienen in solchen Situationen dazu, den Zielverkehr in die Innenstadt zu reduzieren, indem Besucherinnen und Besucher ihr Fahrzeug außerhalb der gesperrten Zonen abstellen und die letzte Strecke zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.