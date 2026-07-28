Grazer Altstadtkriterium startet in die 27. Auflage – ohne internationale Stars

Grazer Altstadtkriterium geht in die 27. Auflage

In Graz findet am Dienstag das 27. Altstadtkriterium statt. Das Radrennen bildet die siebente und vorletzte Station der Road Cycling League Austria.

Organisiert wird die Veranstaltung von Gerald Pototschnig, Präsident von Cycling Austria Steiermark. Internationale Stars werden heuer nicht am Start sein, da diese laut den Organisatoren nicht mehr finanzierbar sind.

Streckenführung mit kleiner Änderung

Aufgrund einer Baustelle auf dem Grazer Tummelplatz gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine kleine Änderung der Streckenführung. Die knapp einen Kilometer lange Runde startet und endet beim Café Promenade, unmittelbar neben dem Burgtor. Die Fahrt führt zunächst in Richtung Oper und anschließend bergauf über die Bürgergasse, vorbei am Grazer Dom und der Burg.

Rund 35 Damen und 45 Herren werden beim diesjährigen Altstadtkriterium an den Start gehen. Die Teilnehmer legen die Runde bis zu 50 Mal zurück. Unter den Fahrerinnen sind Valentina Gruber vom Gruppetto Graz Racing Team sowie Katharina Machner aus Trofaiach.

Tradition mit Unterbrechung

Das Grazer Altstadtkriterium war jahrzehntelang ein Fixpunkt im heimischen Radsport-Kalender. Nach finanziellen Turbulenzen Mitte der 2000er-Jahre gab es eine Pause, die bis 2022 andauerte. Im Vorjahr verfolgten mehrere tausend Fans das Rennen entlang der Strecke.