Grazer Teams triumphieren bei Formula Student am Red-Bull-Ring

Formula Student am Red-Bull-Ring: Grazer Teams erfolgreich bei Rennwagen-Wettbewerb

Am Red-Bull-Ring in Spielberg ist bis Donnerstag die Formula Student ausgetragen worden. Bei dem Wettbewerb entwickeln, bauen und fahren Studierende selbst konstruierte Rennwagen.

An der diesjährigen Veranstaltung nahmen 58 Teams mit mehr als 1.800 Studierenden aus 16 Nationen teil. Weltweit sind bis zu 900 Universitäten an der Formula Student beteiligt. Aus der Steiermark waren die TU Graz und die FH Joanneum mit eigenen Teams vertreten.

Erfolge der steirischen Teams

Das Team der TU Graz gewann das Beschleunigungsrennen. Der Fahrzeug beschleunigte dabei von null auf 100 km/h in knapp zwei Sekunden. Fahrer des TU-Teams war Markus Pleschberger, Rennleiterin Claudia Schneider.

Das FH-Joanneum Racing Team sicherte sich den Sieg in den Disziplinen Kurvenhandling und Querbeschleunigung. Rennleiter des Teams ist Vishal Chander.

Anforderungen an die Fahrzeuge

Die Rennwagen der Formula Student verfügen über deutlich mehr als 100 PS bei einem Gewicht von 43 Kilogramm. Bewertet werden neben der Fahrleistung auch Design, Präsentation und Kostenaufstellungen der Teams.

Zu den Disziplinen zählen die höchste Beschleunigung aus dem Stand über eine Strecke von 75 Metern, die beste Querbeschleunigung bei der Fahrt durch eine liegende Acht, ein Autocross-Bewerb mit Geraden, Haarnadelkurven und Slalomstrecken sowie ein Ausdauerrennen über 22 Kilometer. Auch der Energieverbrauch der Fahrzeuge fließt in die Bewertung ein.

Für die statischen Bewerbe fungieren Experten aus Unternehmen der jeweiligen Branche als Juroren. Veranstalter der Formula Student Austria ist Christoph Hirt.