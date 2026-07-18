Große Sommercamps in Salzburg: 2.000 Feuerwehr- und Rotkreuz-Jugendliche bei Wettbewerben und Zeltlager

Feuerwehrjugend und Jugendrotkreuz: Rund 2.000 Teilnehmer bei Sommerveranstaltungen in Salzburg

Fast 2.000 Kinder und Jugendliche aus Freiwilligen Feuerwehren und Einheiten des Roten Kreuzes haben am Samstag an Wettbewerben in der Stadt Salzburg und in Grödig im Flachgau teilgenommen. Parallel dazu läuft am Fuß des Untersberges ein großes Zeltlager der Salzburger Feuerwehrjugend.

Zeltlager der Feuerwehrjugend in Grödig

Rund 1.600 Mitglieder der Feuerwehrjugend sowie ihre Betreuer nehmen am Jugendlager in Grödig teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in 140 Zelten auf dem Sportplatz untergebracht. Im Bundesland Salzburg bestehen insgesamt 97 Jugendfeuerwehrgruppen. Flachgauer Bezirksfeuerwehrkommandant ist Klaus Lugstein, Landeskommandant der Feuerwehr ist Günter Trinker.

Bundesbewerb des Jugendrotkreuzes in der Stadt Salzburg

Das Jugendrotkreuz hielt seinen Bundesbewerb in der Akademiestraße in der Stadt Salzburg ab. Dabei nahmen 300 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren teil. Bundesleiterin des Jugendrotkreuzes ist Sonja Kuba-Lackner, Bundes- und Landesreferent ist Michael Hinterhofer.