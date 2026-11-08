Grüll fällt mit Wadenproblemen für ÖFB-Länderspiele aus

Marco Grüll fällt für die kommenden Länderspiele des ÖFB-Teams aus. Der 28-jährige Offensivspieler von Werder Bremen hatte sich am Samstag beim 0:1 seines Vereins gegen den VfB Stuttgart Wadenprobleme zugezogen und musste im Laufe der Partie ausgewechselt werden. Die Absage für die Nationalmannschaft erfolgte in Absprache mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Wadenprobleme beenden Grülls Einsatz gegen Stuttgart

Im Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart musste Grüll wegen muskulärer Beschwerden in der Wade vorzeitig vom Feld. Bremen verlor die Partie am Ende mit 0:1. Cheftrainer Daniel Thioune äußerte sich am Sonntag zu der Verletzung und erklärte, dass es für Grüll aufgrund der Wadenproblematik nicht möglich gewesen sei, das Spiel fortzusetzen.

Grüll wird sich am Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen, um das Ausmaß der Verletzung genauer abzuklären. Er bleibt dafür in Bremen und schließt sich dem ÖFB-Team nicht an. Damit steht fest, dass der Offensivspieler bei den anstehenden Länderspielen Österreichs nicht zur Verfügung stehen wird.

Zwei Länderspiele ohne Grüll

Die österreichische Nationalmannschaft trifft am 14. November auf Irland, am 17. November folgt ein Spiel gegen Israel. Beide Partien finden im Rahmen der Nations League statt. Grüll wird bei keinem der beiden Spiele dabei sein. Die Entscheidung, ihn für diese Länderspielpause nicht zu nominieren beziehungsweise abzuziehen, wurde zwischen dem Verein und Teamchef Ralf Rangnick abgestimmt.

Umgang mit muskulären Verletzungen im Profifußball

Muskuläre Probleme wie Wadenbeschwerden zählen zu den häufigsten Ausfallursachen im Profifußball. Grundsätzlich wird bei solchen Verletzungen zunächst der genaue Befund mittels bildgebender Verfahren wie einer Magnetresonanztomographie abgeklärt, bevor über die weitere Belastbarkeit und einen möglichen Zeitpunkt der Rückkehr entschieden wird. Eine vorschnelle Belastung kann das Risiko erhöhen, dass aus einer leichteren Zerrung eine schwerwiegendere Verletzung wird.

Bei Länderspielterminen stimmen sich Vereine und Nationaltrainer in solchen Fällen üblicherweise eng ab. Vereine tragen die Verantwortung für die gesundheitliche Betreuung ihrer Spieler im Tagesgeschäft, während Nationalmannschaften auf kurzfristige Nominierungen angewiesen sind. Bei Verletzungssorgen wird daher häufig im Sinne der langfristigen Einsatzfähigkeit des Spielers entschieden, auch wenn dadurch kurzfristig Kaderoptionen für Länderspiele entfallen.

Für Bundesligisten wie Werder Bremen bedeutet der Ausfall eines Stammspielers während einer Länderspielpause zugleich, dass die Trainingswoche zur Regeneration und gezielten Behandlung genutzt werden kann, bevor der Spielbetrieb in der Liga fortgesetzt wird. Wie lange Grüll tatsächlich ausfallen wird, hängt von den Ergebnissen der für Montag angesetzten Untersuchung ab.