Guardiola lehnt Angebot als italienischer Nationaltrainer ab

Guardiola sagt italienischem Verband für Nationaltrainer-Posten ab

Pep Guardiola hat dem italienischen Fußballverband FIGC mitgeteilt, dass er als Nationaltrainer nicht zur Verfügung steht. Über die Absage berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Die Zeitung „La Gazzetta dello Sport“ zitiert den 55-jährigen Spanier mit den Worten: „Danke, ich fühle mich geehrt. Aber im Moment traue ich mir das nicht zu.“

Gespräche in Barcelona

Zwischen Guardiola und der FIGC-Führung hatte es persönliche Gespräche in Barcelona gegeben. Verbandschef Giovanni Malago und der neue Technische Direktor Paolo Maldini hatten keinen Hehl daraus gemacht, dass Guardiola ihre erste Wahl für den Posten gewesen wäre. Ein offizieller Kommentar des FIGC zur Absage lag zunächst nicht vor.

Guardiola trainierte auf Vereinsebene zuvor den FC Barcelona, Bayern München und Manchester City.

Italien ohne WM-Teilnahme

Italien hat sich zuletzt dreimal in Folge nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Squadra Azzurra ist viermaliger Weltmeister.