Erling Haaland hat beim 3:2-Sieg Norwegens gegen Dänemark am Dienstag zwei Tore erzielt und damit seine ohnehin schon außergewöhnliche Torquote in der Nationalmannschaft weiter ausgebaut. Norwegen lag im Spiel zunächst mit 0:2 zurück, drehte die Partie jedoch noch. Der 26-jährige Haaland steht nach 61 Länderspielen bei 68 Toren, was einer Quote von 1,11 Treffern pro Partie entspricht.

Zwei Tore beim Comeback gegen Dänemark

Norwegen geriet im Duell mit Dänemark zunächst mit 0:2 in Rückstand, ehe die Mannschaft die Partie noch zu ihren Gunsten wendete und mit 3:2 gewann. Erling Haaland steuerte zwei der drei norwegischen Treffer bei. Für den Stürmer war es ein weiterer Auftritt, der seine Torbilanz im Nationalteam weiter verbesserte.

Mit nun 68 Toren in 61 Länderspielen liegt Haalands Quote bei 1,11 Treffern pro Einsatz. Der 26-Jährige wird aktuell mit einem Marktwert von 220 Millionen Euro geführt.

Einordnung im Vergleich der Spitzenstürmer

Im Vergleich mit anderen international etablierten Angreifern fällt Haalands Quote deutlich höher aus. Cristiano Ronaldo, der seine Teamkarriere inzwischen beendet hat, kommt auf 146 Tore in 234 Länderspielen, was einer Quote von 0,62 Treffern pro Spiel entspricht. Harry Kane hat bislang 93 Tore in 127 Länderspielen erzielt und liegt bei einer Quote von 0,73. Romelu Lukaku, der seine Nationalmannschaftskarriere ebenfalls beendet hat, erzielte 94 Tore in 135 Einsätzen, was 0,69 Toren pro Spiel entspricht. Kylian Mbappe steht nach 108 Länderspielen bei 67 Toren und damit bei einer Quote von 0,62.

Auch ein Vergleich nach jeweils den ersten 61 Länderspielen zeigt Unterschiede zwischen den Spielern. Cristiano Ronaldo kam in seinen ersten 61 Partien auf 21 Tore, Harry Kane auf 38, Neymar auf 43, Kylian Mbappe auf 31 und Lionel Messi auf 17 Tore. Neymar steht mittlerweile bei insgesamt 80 Toren in 130 Länderspielen, Lionel Messi bei 126 Toren in 208 Einsätzen und Robert Lewandowski bei 92 Toren in 172 Länderspielen.

Torquoten als Vergleichsmaßstab im Fußball

Im internationalen Fußball werden Torquoten häufig herangezogen, um die Effizienz von Stürmern über unterschiedlich lange Karrierezeiträume hinweg vergleichbar zu machen. Da die Zahl der Länderspiele je nach Nationalmannschaft, Turnierteilnahmen und Karrierelänge stark variiert, bietet die reine Anzahl erzielter Tore allein oft wenig Aussagekraft. Die Quote aus Toren pro Spiel ermöglicht es, Spieler unabhängig davon einzuordnen, wie viele Partien sie insgesamt bestritten haben.

Solche Vergleiche berücksichtigen in der Regel nicht die konkrete Spielzeit einzelner Einsätze, die Stärke der jeweiligen Gegner oder die taktische Rolle eines Spielers innerhalb seiner Mannschaft. Ein direkter Vergleich zwischen verschiedenen Epochen des Fußballs ist daher nur eingeschränkt möglich, da sich Spielsysteme, physische Anforderungen und internationale Spielpläne über die Jahre verändert haben. Dennoch gelten Torquoten im öffentlichen Diskurs als eine der gebräuchlichsten Kennzahlen, um die Durchschlagskraft von Stürmern einzuschätzen.

Bei jüngeren Spielern wie Haaland oder Mbappe kommt hinzu, dass ihre Quoten naturgemäß noch über einen kürzeren Zeitraum berechnet werden als bei Spielern, die ihre Nationalmannschaftskarriere bereits beendet haben, etwa Cristiano Ronaldo oder Romelu Lukaku. Üblicherweise können sich solche Werte im Laufe einer fortschreitenden Karriere noch verändern, da sowohl die Anzahl der Einsätze als auch die Form eines Spielers über die Jahre schwanken können.

Der Marktwert eines Spielers wie Haaland, der aktuell mit 220 Millionen Euro beziffert wird, basiert grundsätzlich auf einer Vielzahl von Faktoren, die über die reine Torquote in der Nationalmannschaft hinausgehen. Dazu zählen unter anderem die Leistungen auf Vereinsebene, das Alter, die vertragliche Situation sowie die allgemeine Nachfrage auf dem Transfermarkt. Nationalmannschaftsstatistiken fließen dabei in der Regel nur als einer von mehreren Bewertungsaspekten ein.