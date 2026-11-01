Haas streicht Esteban Ocon kurz vor Training in Mexiko aus dem Cockpit

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Der Haas-Rennstall hat seinen Formel-1-Fahrer Esteban Ocon kurzfristig für das Rennwochenende in Mexiko-Stadt gestrichen. Das Team teilte die Entscheidung nach eigenen Angaben knapp drei Stunden vor dem Training am Samstag mit. Für Ocon fuhr stattdessen der Japaner Ryo Hirakawa, der bereits im Freien Training und im Qualifying an seiner Stelle im Cockpit saß. Gründe für die Ausbootung nannte Haas nicht.

Kurzfristige Streichung ohne Erklärung

Das Rennen findet auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez statt. Haas erklärte lediglich, dass es sich bei der Entscheidung nicht um einen Krankheitsfall handle. Weitere Kommentare werde der Rennstall nicht abgeben, hieß es vonseiten des Teams. Für Ocon sprang der 32-jährige Hirakawa ein, der damit sowohl im Training als auch im Qualifying zum Einsatz kam.

Ocon äußerte sich kurz nach dem Qualifying auf Instagram zu dem Vorgang. Er berichtete von einer Diskussion am Vorabend, die sich nach seinen Worten aus unterschiedlichen Sichtweisen ergeben habe. Berichte oder Vorwürfe, die nahelegen würden, es sei zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, wies er kategorisch zurück. Er bat darum, Spekulationen zu unterlassen, und kündigte an, zu gegebener Zeit weitere Informationen bereitzustellen.

Im Training am Freitag hatte sich Ocon über Funk beschwert, nachdem seine Renningenieurin eine Ansage zur Reifenwahl gemacht hatte. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und der späteren Streichung wurde von keiner der beteiligten Parteien ausdrücklich bestätigt.

Ocon wird nach dieser Saison ohnehin von seinem Teamkollegen beziehungsweise Nachfolger abgelöst: Der Brasilianer Rafael Camara übernimmt dann seinen Platz bei Haas. Nach dem Grand Prix von Mexiko verbleiben noch vier Rennen in der laufenden Saison.

Ocons bisherige Formel-1-Laufbahn

Ocon gab sein Formel-1-Debüt im Jahr 2016 und kommt mittlerweile auf fast 200 Grand-Prix-Einsätze. Bereits 2024 hatte er bei seinem früheren Team Alpine eine Saison nicht zu Ende gefahren, nachdem es dort zu einem Streit mit der Mannschaft gekommen war. Der aktuelle Vorfall in Mexiko ist damit nicht der erste Fall, in dem Spannungen zwischen Ocon und einem Team öffentlich sichtbar wurden.

Interne Konflikte im Formel-1-Zirkus

Spannungen zwischen Fahrern und Teams gehören in der Formel 1 grundsätzlich nicht zu den Ausnahmen. Enge technische Abstimmungen zwischen Fahrer und Renningenieur, kurzfristige Entscheidungen während eines Rennwochenendes und ein hoher sportlicher Erfolgsdruck können Reibungspunkte entstehen lassen. Üblicherweise werden solche internen Differenzen jedoch nicht öffentlich kommentiert, da Teams in der Regel auf eine geschlossene Außendarstellung bedacht sind.

Wird ein Stammfahrer kurzfristig ersetzt, kommen in der Formel 1 grundsätzlich Ersatz- oder Reservefahrer zum Einsatz, die im Rahmen ihrer Rolle für genau solche Situationen bereitstehen. Sie nehmen an Trainingssitzungen teil, sammeln so Erfahrung im Rennwagen und können im Bedarfsfall kurzfristig einspringen, wie es in diesem Fall mit Hirakawa geschehen ist. Solche Wechsel sind reglementarisch möglich, sofern sie innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen vor einer Session erfolgen.

Offizielle Stellungnahmen von Rennställen fallen bei internen Konflikten häufig knapp aus. Teams begründen dies in der Regel damit, interne Angelegenheiten nicht öffentlich austragen zu wollen, auch wenn dies bei Fans und Beobachtern Raum für Mutmaßungen lässt. Für die betroffenen Fahrer bedeutet eine kurzfristige Streichung aus dem Rennwochenende zugleich einen unmittelbaren sportlichen Nachteil, da ihnen Trainings- und Qualifyingzeit fehlt, die für die Abstimmung des Fahrzeugs auf die jeweilige Strecke von Bedeutung ist.

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