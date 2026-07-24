Hajduk Split siegt im Europa-League-Hinspiel gegen Pafos mit 2:0

Hajduk Split gewinnt Hinspiel gegen FC Pafos mit 2:0

Hajduk Split hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen FC Pafos am Donnerstagabend zu Hause mit 2:0 gewonnen. Zur Halbzeit stand es noch 0:0.

Die Tore für die Kroaten erzielten Michele Sego und Dario Melnjak. Dario Maresic, gebürtiger Steirer und ehemaliger österreichischer U21-Teamspieler, stand bei Hajduk Split bis zur 77. Minute auf dem Feld.

Rückspiel in Limassol

Das Rückspiel zwischen Hajduk Split und FC Pafos wird kommenden Donnerstag in Limassol ausgetragen.

Salzburg startet in dritter Qualirunde auswärts

Red Bull Salzburg tritt in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League am 6. August zunächst auswärts an. Eine Woche später geht der Klub im Heimspiel in die Entscheidung.