Halys holt sich ersten ATP-Titel in Kitzbühel gegen Titelverteidiger Bublik

Halys gewinnt Generali Open in Kitzbühel

Quentin Halys hat die Generali Open in Kitzbühel gewonnen. Der 29-jährige Franzose setzte sich im Finale am Samstag gegen Alexander Bublik mit 6:4, 7:6(6) durch. Die Partie dauerte 93 Minuten.

Für Halys war es der erste ATP-Titel seiner Karriere. Zugleich gelang ihm der erste französische Einzelsieg in der Geschichte des Turniers in Kitzbühel. Bublik war als Titelverteidiger und Topfavorit angetreten.

Enges Match mit wenigen Chancen für Bublik

Halys nahm Bublik im ersten Satz zum 6:4 den Aufschlag ab. Im zweiten Satz blieben beide Spieler ohne Breakverlust, sodass die Entscheidung im Tiebreak fiel. Dort führte Bublik zunächst mit 2:0 und hatte bei 6:5 einen Satzball, den er nicht nutzen konnte. Halys verwertete im Anschluss seinen ersten Matchball.

Insgesamt schlug Halys 17 Asse und musste im gesamten Finale keinen einzigen Breakball abwehren. Bereits in der Vorwoche hatte er Bublik in Gstaad in drei Sätzen bezwungen.

Durch den Turniersieg verbesserte sich Halys in der Weltrangliste auf Platz 51.

Miedler und Polmans siegen im Doppel

Im Doppelwettbewerb der Generali Open gewannen Lucas Miedler und Marc Polmans den Titel. Das als Nummer zwei gesetzte Duo setzte sich am Sonntag im Finale gegen Jakob Schnaitter und Mark Wallner mit 6:2, 6:2 durch. Für Miedler war es bereits der dritte Doppel-Titel in Kitzbühel.